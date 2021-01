Mahabang bitak lumitaw sa riprap sa Dulag, Leyte matapos ang maraming pagbaha

Flood control project sa Barangay Batug, Dulag, Leyte. Kuha ni Ranulfo Docdocan



Nangangamba ang mga residente ng Barangay Batug sa Dulag, Leyte matapos lumitaw ang mahabang bitak sa flood control project (riprap) sa Daguitan River matapos ang sunod-sunod na pagbaha.

Ayon sa ilang mga residente, nagsimulang makita ang mga bitak nang manalasa ang bagyong Vicky nitong Disyembre.

Mapapansin din ang pag-angat ng istraktura mula sa lupa kung saan naroon ang bahagi ng flood control project.

Naipagbigay-alam na ng barangay council ang sitwasyon sa Department of Public Works and Highways at hinihintay na lang ang agarang solusyon.

Apela ngayon ng mga residente na masuri ang bahagi ng flood control project para maayos ito, at pansamantalang malagyan ng harang ang bahagi ng riprap para hindi maging peligroso sa mga naliligo at mga dumaraan na residente.

Nakaranas ng mga pagbaha ang ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa pananalasa ng Bagyo Vicky na nasundan pa ng pagbaha bunsod ng walang tigil na mga pag-ulan dulot naman ng tail-end of a frontal system.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan

