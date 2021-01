Lorenzana pinanindigan ang pagkalas sa UP-DND accord

Defense Secretary Delfin Lorenzana. ABS-CBN News/File​

Mula sa kalsada hanggang social media, pinutakte magdamag si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng mga mensaheng kumokondena sa desisyon niyang buwagin ang 1989 accord sa pagitan ng University of the Philippines at Department of National Defense.

Sa ilalim ng kasunduan, bawal ang mga pulis at militar na pumasok sa mga campus ng UP nang walang pahintulot mula sa mga opisyal ng pamantasan.

Humarap nitong Miyerkoles si Lorenzana para ipaliwanag ang kaniyang desisyon.

Sinabi ng kalihim na nais lang ng kagawaran na puksain ang recruitment umano ng mga estudyante sa New People's Army (NPA).

Hindi raw dapat humingi ng special treatment ang UP kung wala naman ganoong kasunduan sa ibang unibersidad.

"Outdated na, obsolete, it has served its purpose. It's time to terminate it," ani Lorenzana.

"Only UP has this kind of agreement. Why? What makes UP so special to have this kind of courtesy treatment?" dagdag niya.

Pinirmahan ang kasunduan noong 1989 matapos damputin at i-torture ang student journalist na si Donato Continente. Ayaw na kasi ng UP na maulit pa ito sa kanilang estudyante.

Pero sabi ni Lorenzana: "That was too long ago. 30 years ago na 'yan. Times have changed."

Ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) Spokesperson Maj. Gen. Edgard Arevalo, labag sa rules of court ang kasunduan dahil dapat wala nang puwedeng pumigil sa mga awtoridad na kumilos kung may hawak na ang mga ito na warrant.

"Paano na lang kung mayroon shabu lab for instance sa loob ng UP?" ani Arevalo.

"Kung kayo po ba nangangamba na may droga na maaaring mapunta sa ating mga anak, hahayaan nating makatakas yung may-ari ng shabu lab dahil lang may kailangan tayong gawing pagpapaalam?" aniya.

Walang ibinigay na halimbawa sina Lorenzana ng mga pagkakataong hindi sila nakapasok sa UP para maghain ng warrant.

Hindi rin anila sila nakipagpulong sa UP para plantsahin ang nakikita nilang gusot.

Pero para kay Arevalo, naging legal na ang ginawa ni Lorenzana nang aprubahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Nitong Miyerkoles, nag-imbita rin ang AFP na kuhanan ng media ang pagbisita ng ilang tropa sa isang urban gardening site sa loob ng UP campus.

Dumating sila nang naka-truck at armado pero nakapasok naman sa campus matapos ang koordinasyon sa UP, na siya mismong sistema sa kasunduan.

Natutuwa raw ang militar ngayong ibinasura ni Lorenzana ang kasunduan.

"Ngayon siguro na-abrogate na 'yan, I can even expand the community gardening inside the university kung mamarapatin," ani Maj. Celeste Frank Sayson, group commander ng 7th Civil Relations Group.

Binuweltahan din ni Lorenzana si UP President Danilo Concepcion, na mariing kinondena ang ginawa niya dahil mangingilag na umano ang mga estudyanteng magpahayag ng kanilang mga paniniwala sa takot na gipitin ng mga sundalo at pulis.

Ayon kay Lorenzana, makikipagdayalogo lang siya kay Concepcion kung ipapaliwanag nito kung bakit may mga taga-UP na sumasapi sa New People's Army.

Naglabas si Lorenzana ng mga retrato ng mga aniya'y dating UP student na namatay sa mga engkuwentro laban sa militar.

"Why did they fail to protect these young kids in joining these organizations and they get killed? If they can explain that, we will talk. If not, then forget it," anang kalihim.

Sagot naman ng ilang estudyante ng UP Los Baños, hindi dapat isisi sa pamantasan ang mga personal na desisyon ng ilang kabataan.

"Hindi UP ang nagra-radicalize sa mga estudyante o kahit tanungin mo ako, tanungin mo mga estudyante na nandito, tanungin mo ang kahit sinong faculty, hindi itinuturo sa UP na umakyat sa bundok, hindi itinuturo sa UP na sumama ka sa armed struggle," ani Jainno Bongon, UPLB student council chairperson.

"Mayroon naman sariling pananaw ang mga estudyante at 'yon ay inirerespeto ng UP," ani UPLB Spokesperson Mark Lester Chico.

Ayon kay Lorenzana, hindi sila manghihimasok sa mga gawaing aktibismo ng UP gaya ng mga kilos-protesta.

Mga recruiter at miyembro lamang anila ng NPA ang habol nila.

-- Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News