Ina, nobya ng 'UK variant patient zero' positibo sa COVID-19

Nagpositibo sa COVID-19 ang ina at nobya ng lalaki na kinilalang pinakaunang kaso ng United Kingdom variant ng sakit sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Noong nakaraang linggo, naiulat ang pinakaunang kaso ng UK variant sa Pilipinas sa isang 29 anyos na lalaki mula Quezon City na umuwi sa bansa galing Dubai, United Arab Emirates.

Pero hindi kumpirmado kung UK variant din ang nakuha ng nobya at ina nito.

"Pinadala na rin for sequencing ang specimen," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

May tatlong grupo ang kabuuang 213 contacts ng "patient zero" ng UK variant, kung saan 159 ay mga pasahero ng flight EK322, 49 ay iba pang taong nakasalamuha ng lalaki, at 5 naman ay mga miyembro ng pamilya. Anim pa ang hinahanap sa mga pasahero.

Pero bukod sa ina at nobya ng lalaki, nagpositibo na rin ang 2 pang pasahero at isang health care worker na nag-attend sa pasyente.

Stable naman na umano ang "patient zero" at nalalapit na ring matapos ang kaniyang isolation period.

Pero ano mang variant ng virus ang maaaring lumaganap, hindi nagbabago ang paraan para maiwasan ito, ayon sa mga awtoridad.

Patuloy na binibigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagsuot ng face mask at face shield, at pagdistansiya sa iba (physical distancing) kahit pa mabakunahan kontra COVID-19.

BAKUNA

Sa pagpupulong ng ilang dalubhasa sa iba-ibang bansa, iginiit nilang dapat maintindihan ng publiko kung ano ang nalalaman at patuloy pang inaalam ng mga siyentipiko pagdating sa mga COVID-19 vaccine.

"None of the vaccines that are being deployed would have the possibility to give you COVID but it is completely possible to get COVID after you’ve been vaccinated before you fully make an immune response," ani Dr. Sarah Schlesinger mula sa The Rockefeller University.

"What we don’t know for any of the vaccines is, does it have an impact on the transmission of the virus?" ani Dr. Helen Rees ng London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Kaya dapat maunawaan umano ng publiko na ang bakuna ay hindi isang magic pill na basta na lang makakapagpawala ng virus.

"Ang nakikita pa lang sa ngayon sa mga ebidensiyang mayroon tayo dito sa mga bakunang inilalabas ay ito’y nakaka-less ng chances of having this full blown clinical disease, less chances of being hospitalized and less chances of dying," ani Vergeire.

"Ang isa pa nating rason, hindi pa alam kung gaano katagal ang immunity na ibibigay ng mga bakunang mayroon tayo ngayon," dagdag niya.

Ayon pa sa DOH, normal na magkaroon ng allergic reaction sa bakuna at responsibilidad ng mga manufacturer na abisuhan ang mga bansa kung may naitalang allergic reaction sa kanilang bakuna.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

