Ilang estudyante, guro nangangamba na makansela ang PUP-DND accord

Nagdaos ng protesta nitong Enero 20, 2021 ang mga estudyante at faculty ng Polytechnic University of the Philippines dahil sa pangambang ibabasura rin ang 1990 Prudente-Ramos Accord. Adrian Ayalin, ABS-CBN News

MAYNILA — Nangangamba ang ilang mag-aaral at guro ng Polytechnic University of the Philippines na baka sunod na ibasura ng Department of National Defense (DND) ang kasunduang naglilimita sa police at military operation sa kanilang campus.

Ito ay matapos ibasura ng DND ang 1989 Abueva-Ramos Accord, kung saan hindi maaaring magsagawa ng operasyon ang militar at pulisya sa mga campus ng kapwa nito state university, ang University of the Philippines, hangga't hindi nagpapaalam sa mga opisyal ng pamantasan.

Ayon sa mga taga-PUP, nababahala sila na baka i-terminate din ng DND ang bersyon nila ng kasunduan, ang 1990 Prudente-Ramos Accord.

"Handang-handa po kaming makipagbakbakan upang maipagtagumpay po namin ang mga demokratikong mga kahilingan," ani Anakbayan-PUP Chairperson Joseph Mariano sa protestang ikinasa ng ilang taga-PUP ngayong Miyerkoles.

"Mahirap po sa mga propesor ang magturo kung may banta sa kanyang kalayaan sa pamamahayag at kalayaang pang-akademik," sabi naman ni Boyet de Mesa, isang humanities professor sa PUP.

Samantala, nagdaos din ng protesta ang ilang estudyante ng UP Los Baños (UPLB) nitong Miyerkoles kaugnay ng pag-terminate ng DND sa accord kasama ang UP.

Nagkilos-protesta nitong Enero 20, 2021 ang ilang estudyante UP Los Baños matapos wakasan ang UP-DND Accord. Dennis Datu, ABS-CBN News

Ayon kay Jainno Bongon, chairperson ng UPLB University Student Council, kuwestiyonable ang pag-terminate sa kasunduan lalo't may Anti-Terrorism Act ngayon na puwedeng gamitin para bansagang terorista ang mga aktibista.

"Without the UP-DND accord, mawawalan ng refuge ang mga Iskolar ng Bayan, ng isang place for academic freedom at mag-diskusyon patungkol sa mga social issues," ani Bongon.

Nauna nang sinabi ng DND na hindi nila nais tanggalan ng academic freedom at kalayaan sa pamamamahayag ang mga pamantasan sa pagbasura sa accord kundi para protektahan ang mga ito laban sa mga rebeldeng komunista.

-- Ulat nina Adrian Ayalin at Dennis Datu, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC