16 pulis sinibak sa serbisyo ngayong Enero

MAYNILA — Aabot sa 16 pulis ang sinibak sa serbisyo mula sa unang 17 araw ng taong 2024, ayon sa datos mula sa Philippine National Police.

Ayon kay PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr., nag-AWOL o sangkot sa robbery, grave misconduct at iba pang iregularidad ang mga nasibak na pulis.

Binalaan ni Acorda ang mga pulis na masasangkot sa iligal na gawain na pananagutin sila. Pinaalalahanan din niya ang mga immediate supervisor ng mga naturang pulis na accountable sila sa kanilang mga tauhan.

Dismayado naman si Acorda na sa kabila ng kanilang pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga, may mga pulis pa rin na patuloy na nasasangkot dito.

Kabilang dito ang pulis sa Central Luzon at isang pulis din sa Northern Mindanao na parehong naaresto sa magkaibang buy-bust operation.

Samantala, ibinida ng Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang mga accomplishment kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 71st Founding Anniversary.

Ayon kay CIDG Director PMGen. Romeo Caramat Jr., nakapagsagawa ang CIDG ng 11,424 manhunt operations na nagresulta sa pagkaka aresto ng 11,558 most wanted at iba pang wanted criminals noong nakaraang taon.

Sa kampaya kontra criminal gangs, 54 liders at 442 miyembro ang naaresto, habang 125 miyembro ng communist at terrorist groups ang nasakote at 9 na sa mga ito ang nasampahan ng kaukulang kaso.

Sa kampanya kontra loose firearms, kabuuang 1,370 operations na ang kanilang naisagawa na nagresulta sa pagkakasabat ng 1,990 baril at 435 pampasabog.

Nakakumpiska naman ang CIDG ng P3.9-milyong halaga ng bet money at nakaaresto ng mahigit 2,000 suspek sa kanilang kampanya kontra ilegal na sugal.

Sa kampanya laban sa smuggling at mga pekeng produkto, naaresto ng CIDG ang nasa 600 indibidwal at nasamsam ang P16.2-bilyon halaga ng mga produkto.

Pero sa kabila nito, aminado si Caramat na nakatanggap siya ng impormasyon na ilan sa kanyang mga tauhan ay sangkot umano sa ilang iligal na gawain na kanyang pinaiimbestigahan na.

"Under my watch, marami na rin akong pinaimbestigahan, others pinalipat ko sa CIDG, pinaalis ko sa CIDG," sabi ng opisyal.

