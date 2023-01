Watch more News on iWantTFC

Nagbabala ang Bureau of Plant Industry (BPI) at Bureau of Customs sa publiko na huwag nang tangkilikin ang malalaking sibuyas sa mga palengke dahil smuggled ang mga ito.

"If makikita niyo naman, 'yong ating onions ay iba. 'Yong nasa market natin ngayon ay relatively mas maliliit, but 'yong imported ay mas malalaki, at of course naka-pack nang maayos kaya medyo malinis tingnan," ani BPI Director Gerald Glenn Panganiban.

"Kung ito po ay mapapatunayan na smuggled, may karapatan po ang gobyerno na ito po ay samsamin at appropriate legal action po ay gagawin," sabi naman ni Customs Spokesperson Arnaldo dela Torre Jr.

Ayon sa BPI, posible kasing may pesticide at ibang kemikal ang mga malalaking sibuyas kaya maaaring mapanganib ang mga ito sa kalusugan.

Samantala, hindi pa man dumating ang mga sibuyas na inangkat ng pamahalaan, nagsimula nang bumaba ang presyo nito sa mga palengke.

Sa isang bagsakan sa Quezon City, bumaba na ito sa P280 kada kilo habang naibebenta naman nang P330 kada kilo sa Mega Q Mart.

Pero sa Kadiwa Market ng Department of Agriculture (DA), tumaas ang presyo ng sibuyas sa P200 kada kilo mula P150.

"Mas mature na nga po 'yong sibuyas kaya mas maganda na po siya. 'Yan din po 'yong presyo pero babantayan pa rin natin lagi ang farm gate price pati ang retail price sa palengke," ani DA Assistant Secretary Kristine Evangelista.

Makikita umano ang schedule ng Kadiwa stores sa Facebook page ng DA Agribusiness.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News