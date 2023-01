Isang send-off ceremony para sa ipatutupad na seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year ang isinagawa ng mga tauhan ng Manila Police District sa Plaza San Lorenzo Ruiz, Binondo, isa-18 ng Enero 2023. Raya Capulong, ABS-CBN News

MAYNILA - Kasado na ang security plans ng Manila Police District sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa lungsod, ayon sa isang opisyal nitong Miyerkoles.

Isang send-off ceremony para sa ipatutupad na seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year ang isinagawa ng mga tauhan ng MPD sa Plaza San Lorenzo Ruiz sa Binondo.



Nasa mahigit 3,000 pulis ang ide-deploy para matiyak ang seguridad ng mga dadalo sa pagdiriwang.

"Sa mga boundary ng bawat station, magkakaroon ng checkpoint. Dito sa looban namin, puro patrolling at clearing prior doon sa mga activities natin," ani Police Lt.Col. Rexson Layug, station commander ng MPD Station 11.



Ayon sa MPD, magkakaroon ng food festival sa Plaza Lorenzo Ruiz mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. ng Biyernes hanggang Linggo.

Sa Sabado naman, magkakaroon ng fireworks display ng alas-11 ng gabi sa Binondo Intamuros Bridge, habang ang sightseeing ay sa Jones Bridge.



Sa Linggo, araw mismo ng Chinese New Year, magkakaron ng Dragon Boat Competion sa Binondo Intamuros bridge simula alas-6 ng umaga.

Bandang alas-2 ng hapon, magkakaron ng Solidarity Parade na magsisimula sa Liwasang Bonifacio/Quintin Paredes, dadaan ng Ongin at magtatapos sa McArthur Bridge.



"During motorcade, parade, stop and go lang po tayo. Siguro, magsasara lang ng kalsada during countdown," ani Layug.



Paalala ng MPD sa mga dadalo sa pagdiriwang na magsuot pa rin ng face mask.

