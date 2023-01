Watch more News on iWantTFC

Inaprubahan na ng Metro Manila mayors ang final draft para sa single-ticketing system na ipatutupad sa National Capital Region.

Nagkasundo ngayong Huwebes ang lahat ng mga mayor ng Metro Manila sa pagpapatupad ng single-ticketing system o ang sistema para sa iisa at malinaw na guidelines sa traffic violation at number coding sa rehiyon.

Ayon kay Metro Manila Council (MMC) President at San Juan City Mayor Francis Zamora, walang miyembro ng konseho ang tutol sa pagpapatupad ng sistema.

Muling nagpulong ngayong Huwebes ang technical working group ng MMC kasama ang Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office (LTO) para plantsahin ang ilang pinal na detalye sa polisiya.

Partikular umano rito ang integration ng database, na nangangailangan ng IT (information technology) intervention at malaking hakbang para sa LTO na may hawak ng datos ng mga may driver's license at registration ng mga sasakyan.

Ipinresenta rin ang final draft ng Metro Manila Traffic Code, ang memorandum of agreement ng LTO para sa interconnectivity sa mga local government unit, at draft ng MMC Resolution na naga-adopt sa Metro Manila Traffic Code.

"Wala namang problema sa ating mga mayors. It’s really just a matter of integration. Paano ba ang proseso ng integration? Mayroon bang kailangang bayaran ang mga LGU para mag-procure ng mga IT equipment o ‘yong actual integration ng data, sino'ng magha-handle niyan?" ani Zamora ukol sa pulong.

Sa ilalim ng single-ticketing system, iisa na lang ang presyo ng penalty sa traffic violation at papayagan na ring mabayaran ang penalty sa pamamagitan ng digital wallet o payment center. Hindi na rin umano kukumpiskahin ang lisensiya.

Ayon kay Zamora, sa oras na maayos ang lahat ng detalye ay maaari nang pagbotohan ang resolusyon at maipatupad ang bagong sistema sa unang bahagi ng taon.