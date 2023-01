Aral at alaala ni Pope Benedict XVI, magpapatuloy sa puso ng mga Katoliko

VATICAN - Isang dalubhasa, mabait at mapagpakumbaba, ilan lang iyan sa paglalarawan ng mga Pilipino sa namayapang Pope Emeritus Benedict XVI.

Mula pa noong kanyang kabataan, ginugol na niya ang kanyang panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kanyang pagpanaw, nag-iwan siya ng mga malalalim na mga turo na nagpalapit pa sa maraming mananampalataya sa diyos at simbahan.

Naging Santo Papa ang Aleman at dating Cardinal Joseph Aloisius Ratzinger noong April 19, 2005. Siya ang ika-16 na Santo Papa na gumamit ng regnal name na ‘Benedict’ mula sa salitang Latin na “benidictus” na ang ibig sabihin ay “the blessed.”

Pinili niya ang pangalang ito bilang pagpugay kay Pope Benedict XV at Saint Benedict ng Nursia. Sa edad na 78 inihalal siya ng College of Cardinals kapalit ng namayapang Saint Pope John Paul II.

Bagamat isa sa pinakamatandang naging Santo Papa si Pope Benedict XVI, hindi naging hadlang ang kanyang edad para tuparin ang kanyang tungkulin.

Photo by Maurizio Brambatti, EPA

Sa walong taon ng kanyang panunungkulan bago siya nagbitiw bilang pinuno ng Simbahang Katolika, nakapagsulat siya ng tatlong encyclicals tungkol sa spiritual, social at economic issues.

Ang encyclical ay ang pinakamataas na anyo ng papal writing. Layon ng encyclicals na mabigyan ng kalinawan ang aral ng Simbahan tungkol sa social at moral issues.

Ang kanyang tatlong encyclicals ay ang “Deus Caritas Est” (God is Love, 2006), “Spe Salvi” (In hope we were saved, 2007) at “Caritas in Veritate” (Love in Truth, 2009) na maraming pumuri dahil sa lalim ng mga aral at mensahe nito.

May ika-apat pa sana siyang encyclical ngunit hindi na niya ito natapos dahil siya’y bumaba sa kanyang posisyon bilang Santo Papa noong 2013, dahil sa kanyang humihinang kalusugan.

Ito ang kauna-unahang pagbibitiw ng isang Santo Papa sa halos anim na siglo, mula nang magbitiw bilang lider ng Simbahang Katolika si Pope Gregory XII noong 1415.

ARAL AT ALAALA NG SANTO PAPA

Sa pagtutok ng buong mundo sa libing ng yumaong Santo Papa noong ika-5 ng Enero, marami ang nalungkot at nakaramdam ng pagkaulila.

Photo by Thirdy Ado

Kasama sa nagpaabot ng pakikipagdalamhati ang mga Pilipino na dumalo sa Requiem Mass na pinamunuan ni Pope Francis at Cardinal Giovanni Battista, Dean of the College of Cardinals sa St. Peter’s Square.

Kasunod nito, dinala ang kabaong ni Pope Benedict XVI sa loob ng Basilica, inilagay sa zinc coffin at ipinasok muli sa isang wooden coffin.

Vatican Media photo

Vatican Media photo

Bilang pagsunod sa tradisyon, inilagay din sa kabaong ang mahahalagang ginamit ng Pope Emeritus Benedict XVI, pati na ang rogito o deed na nagsisilbing buod ng kanyang papacy.

Inilibing ang yumaong Santo Papa sa tomb kung saan inilibing si Pope John Paul II, bago ang kanyang beatification, na alinsunod sa kahilingan ng Pope Emeritus.

Vatican Media photo

Vatican Media photo

Para sa mga Pinoy na pinalad na makadalo sa libing ng Santo Papa, hindi raw nila ito malilimutan habangbuhay.

“Ang naalala ko kay Pope Benedict, tagos sa puso ‘pag nagsalita wala pong paligoy-ligoy yan,” sabi ng isang Pinoy na dumalo sa misa.

“The magnanimity of the experience is there and it makes you feel grounded. We have studied this and then we are experiencing it,” sabi ni Fr. Reupert Garcia, Archdiocese of Capiz, student-priest.

“I came from an island in Sardinia. Being there is being part of the Catholic church. Being there means representing my parish,” sabi ni Fr. Fritz Tohoy, Vice-Parish priest sa Sardinia.

Photo by Thirdy Ado

Walang duda na malaki ang impluwensya at kontribusyon ni Pope Emeritus Benedict XVI sa kasaysayan ng Simbahang Katolika. Kaya ang mga pari at seminaristang Pinoy, maraming binabalikang kuwento.

Matapos ang libing, nagkaroon ng maliit na pagtitipon ang mga pari at seminaristang Pilipino na nasa Italya sa opisina ni Amabassador Myla Macahilig sa Philippine Embassy, The Holy See.

Photo by Thirdy Ado

Inahayag nila ang hindi raw mabuburang legacy ng dating Santo Papa.

“Without a doubt, the legacy of Pope Benedict is, he was one of the finest theologians in the last 20th and 21st centuries. In a way, he has influenced a lot of young thinkers, especially to the world of theology, because he was first known to be an academe before he was being a great pastor,” dagdag ni Fr. Tohoy.

“Matapos kong mabasa yung mga encyclical letters talagang na-inlove ako sa kanyang mga teachings. Pero yung mga pinakamahalagang bagay po dun is, yung kanyang inintroduce yung bagong way of thinking about Christianity. Ano po yung Christianity para kay Pope Benedict: it's about a personal relationship with Jesus,” sabi ni Joselito Ayo, seminarista sa Rome.

Tulad ng maraming Katoliko sa buong mundo, naranasan din ng mga Pilipino dito sa Vatican ang haplos ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng yumaong Santo Papa.

(Kasama ang mga lawaran ni Thirdy Ado)

