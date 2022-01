Watch more on iWantTFC

Nakapagtala na ang Pilipinas ng mga pagkamatay dahil sa mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Health (DOH).

Ayon sa DOH, may pumanaw nang 2 nahawahan ng omicron variant, na parehong may edad 60 pataas, hindi pa nababakunahan kontra COVID-19 at may ibang sakit.

Sinabi ng ahensiya na bagaman karamihan ng mga nagkaka-omicron ay nakakaranas ng mild symptoms o kaya ay asymptomatic, delikado pa ring mamatay rito ang mga matatanda, may comorbidity at hindi bakunado.

Kasabay nito, inanunsiyo rin ng DOH na umabot na sa 535 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng omicron variant.

Iniulat ngayong Miyerkoles ng DOH ang 492 dagdag na kaso ng omicron, na nakumpirma sa pinakahuling batch ng genome sequencing noong ikalawang linggo ng Enero.

Sa panibagong batch ng mga omicron case, 332 ang local cases.

Lumalabas din sa datos ng DOH na kalat sa iba-ibang rehiyon ng bansa ang 332 local cases. Mayroon sa National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, Cagayan Valley, Western Visayas, Davao region, Soccsksargen, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Mimaropa at Bangsamoro.

Ayon sa DOH, 3 kaso ng omicron ang nananatiling aktibo, 467 ang gumaling na habang 20 naman ang inaalam pa ang estado.

MGA BAGONG KASO

Ngayong Miyerkoles, nakapagtala ang Pilipinas ng 22,958 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 3,293,625 mula nang mag-umpisa ng pandemya.

Sa higit 3.2 milyon, 270,728 ang active cases.

Mula noong Enero 16, kapansin-pansin ang mas mababang bilang ng mga naitatalang bagong kaso.

Pero hindi pa umano matukoy ng DOH kung naabot na ng bansa ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ng sakit.

Dapat umanong maunawaan ng publiko na ang inire-report na bilang ay mga kumpirmadong kaso gamit lang ang RT-PCR testing.

"Pero alam natin ang daming gumagamit ngayon ng antigen test sa community, sa local government and even in their homes. Alam din natin, marami din sa ating kababayan choose not to have their test anymore," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Sa ngayon, it’s still early for us to conclude that the cases are going down. Usually we wait for one week to really see the trend," dagdag niya.

Pinag-iingat din ni Vergeire ang mga taga-ibang rehiyon dahil hindi malabong kumalat din sa kanila ang omicron.

Nagpaalala naman ang World Health Organization na sa kabila ng omicron variant, nanatiling epektibo pa rin ang bakuna para mapigilan ang pagkakaroon ng malalang COVID-19.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News