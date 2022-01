MAYNILA - Sa pag-arangkada ng pilot vaccination kontra COVID-19 sa mga botika, humihiling ng training ang isang samahan ng mga drugstore sa planong ito.

Ang Drugstores Association of the Philippines, bagama't natutuwang ikinokonsidera ng gobyerno na gawing vaccination site ang mga botika ay sinabi nilang hindi pa sila handa na magbakuna sa publiko.

Ayon kay Drugstores Association of the Philippines Chairman of the Board Jovelun Blancaflor, wala pang nabibigyan ng training sa kanilang mga pharmacist.

Paliwanag pa ni Blancaflor, maliit na botika ang mga miyembro nila at nakadepende sila sa Philippine Pharmacists Association.

"Willing naman po kami na mag-adjust at open naman ang members namin na meron kaming additional activity actually additional activity yan namin at kailangan namin kuhanan ng permit sa FDA if ever na bibigyan ng training o magkakaroon ng training open kami sa posibilidad na gawing vaccination sites ang mga botika namin," ani Blancaflor.

Ayon naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, 7 botika pa lang ang kasali sa inisyal na rollout sa Enero 20 at 21.

"Parang pina-pilot tina-tryout if it's going to work dahil alam naman nating pharmacists were given yung mandate na pwede na silang magturok ng bakuna pero sasailalim pa rin talaga sa training so itong mga pharmacist na kasama sa pito ay trinain natin yan so if we are going to expand we are going to train everybody na sasali po sa gagawin natin," ani Vergeire.

Pabor naman dito si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin.

"Mas maganda nga na maraming sites for vaccination kasi gusto natin mas marami ang mga tao na magpabakuna," ani Limpin.

