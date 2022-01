MAYNILA - Naghahanda na ang mga botikang gagamitin sa pag-rollout ng COVID-19 booster shot simula Huwebes, Enero 20.

Ang Southstar Drug branch sa Bayan-Bayanan Ave. sa Marikina ay kasama sa 4 na gagamitin muna para sa pag-arangkada ng programa sa Huwebes.

Gagawin na munang waiting area ang bahagi ng isang parking space, habang registration at screening area naman ang nakahiwalay na counter na katabi ng entrance.

May dating storage area din sa botika na ginawang COVID-19 vaccination at post-vaccination area.

Tiniyak naman ng botika na nakahiwalay ang mga magpapabakuna sa mga mamimili. Ayon kay Southstar Drug Deputy General Manager Thaddeus Sanchez, kaya nilang magbakuna sa site ng 100 hanggang 200 tao kada araw.

Pero mahalaga anilang magrehistro online gamit ang QR code na makikita sa Facebook page ng bakuna o mag-book sa website ng lokal na pamahalaan.

"To control the crowd, strictly preregistered lahat ng for vaccination. Based on time slot. Is-schedule namin ang vaccination niyo para it will be more convenient. Even hindi taga-Marikina we can accommodate them. They just need to register," ani Sanchez.

Naglagay naman ng harang ang Watsons' sa isang mall sa Pasig para mapaghiwalay ang COVID-19 vaccination area at mga mamimili.

May iba ring exit point ang mga tapos nang magpabakuna.

Mag-aalok din ng incentives ang botika sa mga magpapabakuna sa kanila.

“We are also offering shopping incentives to those who will have their vaccinations done in Watsons,” sabi ni Danilo Chiong, general manager ng Watsons.

Pero mahalagang mag-preregister muna ang mga interesado.

Ang Mercury Drugstore sa Quirino Ave. sa Maynila, nagtayo na ng mga tent at maglalalgay na rin sila ng mga upuan sa parte ng kanilang parking space na magsisilbing post-vaccination area.

Ayon sa mga awtoridad, nai-deliver na ang COVID-19 vaccines sa mga piling botika sa Kamaynilaan.

Pagtitiyak naman ng Department of Health na sumailalim na sa training ang lahat ng mga magbabakuna at mga tatao sa bakunahan ng mga botika.

"Lahat po ng mga kasama natin tinuruan natin. We guided them, we provided them the standards for a vaccination site," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nagpaalala naman ang National Task Force against COVID-19 na libre ang pagpapabakuna maging sa mga botika. Dapat dalhin lang ang vaccination card at valid ID.

"Ang susunod po, pagkatapos nitong pilot sa NCR, ay ang mga malalaking siyudad sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. So, magbibigay po tayo ng report niyan sa susunod na linggo kapag nasimulan na natin ang pilot sa NCR," ani NTF Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon.