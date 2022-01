Ilang provincial hospitals dama na ang COVID-19 surge

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Tumataas na rin ang kaso ng COVID-19 sa iba pang rehiyon sa Pilipinas kasunod ng pagsirit ng kaso sa Metro Manila dahil sa mas nakahahawang omicron variant.

Ayon sa Department of Health (DOH), inaasahan nilang magkakaroon din ng surge sa iba pang rehiyon kaya ngayon pa lang ay pinaghahanda na nila ang mga provincial hospitals.

"We are currently ramping up vaccination, identifying areas na mabagal ang pagbabakuna... We are anticipating gaya ng delta, nauna po ang NCR (mag-peak), after 2 to 3 weeks 'yung ibang rehiyon [naman]... Kailangan pabilisan ang pagbabakuna," sabi ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa Cebu, nagsimula nang sumipa pataas ang kaso sa mga ospital gaya ng Perpetual Succour Hospital.

Nangangamba naman ang ospital sa pagdami ng kanilang medical frontliners na nagkakasakit. Sa huling tala, 12 doktor nila ay positibo sa COVID-19 at ilang nurses din ang may sakit.

"Yun ang nakakatakot dahil kahit merong capacity tayo bed wise, pero pag wala na ang manpower doon tayo mahihirapan," ani Dr. Ma. Bernardita Sarcauga-Chua, co-chair ng COVID task force ng Perpetual Succour Hospital.

Ramdam na rin ang pagtaas ng kaso sa Zamboanga del Sur Medical Center.

Sa Philippine General Hospital, bagama't nabawasan, halos 97 percent pa rin ang kanilang occupancy rate sa COVID-19 patients.



—Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News