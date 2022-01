DA patuloy ang pag-import ng isda; grupo umalma

MAYNILA — Pumapalo na sa higit P200 ang kada kilo ng galunggong sa mga pamilihan sa Metro Manila, mula sa dating P180.

Imported galunggong

→ P220/kilo mula sa dating P180

Local galunggong

→ P250/kilo mula sa dating P220

Aminado si Agriculture Secretary William Dar na madami sa mga imported na galunggong ang nasa cold storage facilities pa rin.

"Meron tayong tinitingnan na strategies para mapabilis pa itong paglabas ng mga imported na GG (galunggong) galing sa mga cold storages," ani Dar.

Pirmado na rin ni Dar ang certificate of necessity to import ng 60,000 metric tons ng small pelagic fish ngayong unang quarter ng taon.

Ito ang mga isdang galunggong, matangbaka, bonito at moon fish.

Ayon sa DA, ito ay para mapunan ang kakulangan sa supply na aabot sa 119,000 metric tons at ang epekto ng bagyong Odette.

Pero pinabulaanan ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) na may deficit o kakulangan sa supply.

"Wala tayong nakitang shortage sa ngayon... Hindi magandang imahe 'tsaka hindi magandang message sa mga magsasaka [ang pag-import]," ani Rosendo So, chairman ng SINAG.

Pumalag naman dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

"'Yung Odette-stricken areas puro mga fish producing region 'yun, lalo na 'yung sa mga fish cages. Ang damage niya is more than P3 billion na so ina-assume namin magkukulang 'yung isda," paliwanag ni BFAR director Eduardo Gongona.

Sa isang pahayag, kinondena ng fishers group na PAMALAKAYA ang DA at sinabing pasakit ito sa industriya.

"Flooding our local markets with imported fish will pose harm than good to our struggling fishing industry. This liberalization scheme never addresses the country’s crisis in fisheries production. Rather, it is burden to local fisherfolk whose fishery products are being outcompeted by imported fish," ani PAMALAKAYA chair Fernando Hicap.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News