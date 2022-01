Amerikanong wanted dahil sa child porn timbog sa CDO

BALULANG, Cagayan de Oro — Timbog noong Martes sa bayan na ito ang isang Amerikanong wanted sa kaniyang bansa dahil sa possession at distribution of child pornography.

Kinilala ang banyaga na si Gregory Evans Nelson.

Ayon kay Ansari Maca-ayan, Intelligence Officer ng Bureau of Immigration (BI), merong 34 kaso kaugnay sa child pornography laban kay Nelson.

Si Nelson ay kinonsiderang isang US fugitive base sa Office of Overseas Criminal Investigation ng US Department of State.

Humingi ang Amerika ng tulong mula sa BI para mahuli ang suspek na nasa Pilipinas.

Na-revoke na ang passport ni Nelson at meron na siyang existing summary deportation order mula sa BI.

Dinala na sa Immigration Detention Facility sa Davao City si Nelson habang naghihintay sa kanyang deportation.

--Ulat ni PJ dela Peña