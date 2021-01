Liberal Party, target maka-recruit ng 75,000 miyembro para sa pagpapalawig ng partido

Job Manahan at Johnson Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA — Umarangkada na nitong Martes ang paggunita ng Partido Liberal o Liberal Party (LP) para sa kanilang ika-75 taon ng pagkakatatag, at layunin nila na buksan at palawigin pa ang partido para sa ordinaryong mamamayan.

Sa video message ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, tumatayong presidente ng LP, sinabi niyang hindi lamang nakasentro ang paniniwala ng kanilang partido sa malalaking pulitiko na miyembro nito, at binigyang diin ang pagbubukas ng partido sa publiko.

Ito ay dahil aniya sa pagnanais ng LP na maging tunay na “people’s party,” at makabuo ng isang grupong kumakatawan sa publiko at sa kanilang mga ipinaglalaban.

“Simula nang naupo tayo bilang pangulo ng partido noong 2016, nagsimula na tayong magtanim ng mga punla ng pag-asa… Ang ating pangunahing layunin ay palawigin ang partido sa pamamagitan ng pagtanggap, pag-welcome ng ating partido ng mga karaniwang mamamayan o ordinaryong taumbayan,” sabi ni Pangilinan para sa diamond anniversary ng partido.

Sen. Kiko Pangilinan sa kanyang video message para sa anibersaryo ng Liberal Party.

“Nais nating maging tunay na people’s party,” dagdag niya.

Kasama sa kanilang layunin makapag-recruit ng nasa 75,000 na miyembro o volunteers para buksan pa ang LP at paghandaan ang 2022 elections.

Ayon pa sa senador, unti-unti nang naaani ng LP ang kanilang mga itinanim na punla.

Sa datos ng partido noong 2019, mayroon lang daw 33 chapters ang LP sa buong Pilipinas. Pero nitong nakalipas na taon, umabot na raw ito sa mahigit 106 na chapters at organizing committee.

Ikinatuwa naman ni Vice President Leni Robredo, chairperson ng partido, ang pagbubukas ng LP para sa mga hindi pulitiko, na nagbigay aniya sa espasyo para sa pakikilahok ng mamamayan.

“Ganito talaga dapat ang isang partido, hindi lang para sa mga pulitiko, para sa mga gustong tumakbo… ‘Yung ‘tuloy lang,’ paanyaya natin sa mga kapuwa nating Pilipino, indikasyon para makipag-usap, makipagkuwentuhan para hanapin ang mga commonality ng mga pangarap at pinahahalagahan natin bilang iisang bansa,” ani Robredo, na binigyang-kahulugan ang tema ng “Liberal Party @75: Tuloy Lang.”

Diwa ng liberalismo

Tuloy din daw ang paninindigan ng LP sa kabila aniya ng pag-aatake sa partido, para sa kapakanan ng sambayanan.

Screengrab kay Vice President Leni Robredo mula sa kanyang video message para sa anibersaryo ng Liberal Party.

“Tuloy lang dahil mas malaki kaysa sa pansarili nating konteksto ang mga mithiing isinusulong natin… dahil mas malinaw ang mga prinsipyo natin,” sabi ni Robredo.

Pinasalamatan naman ng Bise Presidente ang mga miyembro ng LP dahil sa pagkilos ng mga ito sa relief drives sa mga tinamaan ng pandemya at kalamidad nitong nakaraang taon. Inanyayahan din niya ang mga ito na palawigin pa ang partido.

“Nakipagbayanihan tayo hindi dahil sa pulitika, pero dahil kapwa tao silang may dignidad na deserving ng empathy at empowerment… ito mismo ang diwa ng pagiging liberal, kaya… tuloy lang sa pagpapalawak ng hanay at pagpapatalas ng organisasyon. Tuloy lang sa pagbabayanihan,” aniya.

Ang LP ay itinatag noong 1946, at itinuturing ito na isa sa mga pinakamatandang political party sa bansa. Apat sa naging pangulo ng Pilipinas ay nagmula sa partido. Sila ay sina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, Diosdado Macapagal, at Benigno Aquino III.

Pinasinayaan na rin ng partido ang kanilang bagong logo. Isang mas modernong disensyo ng original na emblem nito simula noong 1946.