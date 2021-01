LGUs kani-kaniyang paraan para mapalakas ang contact-tracing

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sari-sariling paraan ang ilang lungsod sa Metro Manila, episentro ng coronavirus disease (COVID-19), para mapalakas ang kanilang contact tracing.

Ito ay dahil ramdam na nila ang epekto ng pagbabawas ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ng bilang ng contact tracers dahil sa limitadong budget.

Unang nabanggit ng DILG na magre-rehire sila ng 15,000 contact tracers sa dating 50,000. Ang ilang contact tracers, natapos ang kontrata noong Disyembre 31, 2020.

Ayon sa Quezon City local government, bumaba ang bilang ng natutukoy nilang close contact mula sa dating 30 kada COVID-19 patient.

"Ngayon, bumaba na to 10 contacts per person na lang. So first-generation contact na lang ang ating nate-trace," ani Quezon City Mayor Joy Belmonte.

Ramdam din ng Caloocan City ang epekto ng mas kaunting contact tracers ngayon.

"Dati, when there were 1,000 tracers, immediately within the same hour, we would know if a case is arising from a certain grid that we’ve identified," ani Bok Labastilla, head ng Caloocan COVID-19 command center.

Sa ngayon, pinasusuweldo na muna ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang 30 porsiyento ng contact tracers mula DILG para hindi maputol ang kanilang serbisyo.

Nag-reassign din sila ng tauhan mula sa LGU para gawing contact tracer at nagsanay na rin sila ng mga volunteer at barangay personnel.

"Before actually lumalagpas kami sa 1 is to 35, hanggang 1 is to 40 kami. Ngayon I would say 1 is to 25 or 1 is to 30 kami. Nakita ‘yung epekto. Dahil una may mga bago na kailangan i-train," ani Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Para naman mapalakas ang contact tracing sa Quezon City, target nilang i-roll out sa mga establisimyento ngayong Enero ang "QC Pass."

"'Yung QR code, i-swipe mo lang sa mga establishment, agad-agad 'yung details mo ay papasok na sa servers ng atin pong CESU (City Epidemiology and Surveillance Unit)," ani Belmonte.

Nanawagan naman ang ilang LGU sa national government na pondohan ang contact tracing efforts lalo na't nasa Pilipinas na ang UK variant ng COVID-19.

Pero ayon sa DILG sapat lang sa ngayon ang nakalaang pondo para patuloy na i-hire ang 15,000 contact tracers, o nasa 30 porsiyento ng dating 50,000 contact tracers.

"Now that our cases are manageable and our contact tracing capacity has exceeded DOH standards, wala naman epekto 'yung decrease ng number of contact tracers sa contact tracing capacity ng ating bansa," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Inaasahan ng DILG na matatanggap ngayong linggo ang mga dokumento para maproseso na ang re-hiring ng contact tracers. -- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News