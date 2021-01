Kalsada papasok sa ginagawang airport sa Albay, pansamantalang naging parking area ng mga trak

Pansamantalang nagsilbing parking area ng mga trak ang isang kalsada sa Daraga, Albay na papasok sa ginagawang Bicol International Airport nitong Lunes.

Hindi pa kasi pinapayagang makabiyahe ang mga ito papasok sa Sorsogon dahil sa mahaba pang pila ng mga trak sa labas pa lang ng Matnog Port ng probinsiya.

Kita sa video ni Arthur Gomez ang mahabang pila ng mga truck.

Ayon kay Achilles Galindes, acting division manager ng Philippine Ports Authority TMO-Matnog, nagsimula pa noong nakaraang linggo ang mahabang pila.

Limitado lang kasi ang bumabiyaheng sasakyang pandagat papuntang Visayas at Mindanao dahil sa malakas na hangin at alon na dala ng masamang panahon.

"From Jan. 10 until now, may average na 15 vessel departure lang kami kumpara, sa 22-24 pag normal weather condition. Sa ngayon nasa 171 trucks lang average per day ang naitatawid pa Northern Samar versus sa daily average na 250 trucks pag mabuti ang panahon," ani Galindes.

Umaasa ang PPA na bumuti na ang lagay ng panahon para maibalik na rin sa normal ang biyahe.--Ulat ni Karren Canon