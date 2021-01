EUA ng vaccine provider maaaring bawiin, baguhin: FDA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi pa napapatunayan na dahil sa coronavirus disease (COVID-19) vaccine ng Pfizer namatay ang mahigit 30 matatanda sa Norway, ayon mismo sa Norwegian Institute of Public Health.

Pero habang iniimbestigahan pa ito, sinabi ng Food and Drug Administration (FDA) ng Pilipinas na maaari namang bawiin nito ang emergency use authorization (EUA) na ibinigay sa kompanya, bagaman may ibang puwedeng gawin kung hindi seryoso ang problema.

Maituturing ang EUA na rekisito bago magamit ang isang bakuna sa loob ng bansa, partikular na sa mga sitwasyon gaya ng pandemya.

"At any time po maaaring bawiin ang EUA. Hindi naman ito registration. Anytime we get new data katulad ng sinabi ko tungkol sa allergy o sa elderly we can always incorporate it in the EUA and revise conditions for use," ani FDA Director General Eric Domingo.

Ginawa na rin ito patungkol sa mga dati pang may severe allergies sa mga bakuna.

"Ang mangyayari po ay mag-iingat na sa very elderly lalo na 'yung mga more than 85 at 90 years old at saka very frail na, 'yun talagang madaming sakit at mahinang mahina na ang katawan," ani Domingo.

Siniguro rin ng FDA na mabibigyan sila agad ng ulat ng Pfizer batay sa nangyari.

"At least maiiwasan na natin ang mga problemang ito kapag nagkaroon ng rollout dito sa Pilipinas,” ani Domingo.

Sa ngayon, Pfizer pa lang ang mayroong EUA sa mga vaccine dealer na kinakausap ng gobyerno.

Samantala, maaari nang simulan ng Sinovac ang kanilang clinical trials para sa kanilang coronavirus disease vaccine. Ang Sinovac mula China ang isa sa mga inaasahang unang makakapagdala ng bakuna sa Pilipinas.

Sa isang mensahe, sinabi ni Domingo na Enero 15 nila inaprubahan ang hiling na makapag-clinical trial ng China pharmaceutical company.

Sinovac ang pangatlong nabigyan ng clinical trial approval matapos ang Janssen ng Johnson & Johnson at Clover Biopharmaceuticals.

Unang nagkaroon ng agam-agam ang ilan sa paggamit ng Sinovac matapos lumabas sa clinical trials sa Brazil na mas mababa ang efficacy rate nito kung ikukumpara sa Pfizer na 90 porsiyento ang efficacy rate.

May donasyon aabot sa 500,000 doses ang Pilipinas mula sa Sinovac, at may 25 milyong doses pang ipinangako ang kompanya.

Pero ayon sa FDA, hindi sila magpapaimpluensiya sa pagbibigay ng donasyon ng Sinovac.

"Hindi po tayo mag-i-isyu ng EUA hanggang sa hindi matapos ang proseso," ani Domingo.

Inaasahang mapagdedesisyunan ngayong Enero ang EUA ng AstraZeneca.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., makakapagbigay ng 20 milyong doses ang Moderna.

"Ang Moderna ang isa sa pinaka-most sought na vaccine. Ang ano niya ay September. Kami ay humingi ng tulong para ma-advance po iyon. Ang pangako niya po magbibigay ng ilang vaccine sa May," ani Galvez.

Bukod sa Sinovac, nangako na rin ng bakuna ang AstraZeneca at Novavax.

— Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News