Duterte nangako ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa chopper crash

Ang helicopter na bumagsak sa Impasug-ong, Bukidnon noong Sabado.

MAYNILA - Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya ng pitong sundalong namatay na lulan ng bumagsak ang chopper sa bayan ng Impasug-ong, Bukidnon nitong Sabado.

Sinabi ng Pangulo nitong Lunes na gusto niya sanang puntahan ang mga sundalo, pero napag-alamang naihatid na ang labi nila sa kani-kanilang pamilya.

Gayunman, magbibigay aniya siya ng pagkilala sa mga sundalong ito.

Watch more in iWantTFC

“I share your grief, alam ko kung gaano na lang ang sakripisyo ng sundalo para sa bayan nila. They are heroes, they died (as) heroes and we are giving them the one of the highest award (ng) presidente, ang Order of Lapu-Lapu," ani Duterte.

Tiniyak naman ng Pangulo na tutulungan niya ng mga pamilyang naiwan.

“May they rest in peace at sa pamilya, my message is hindi ko kayo pabayaan."

Nag-alay ng isang minutong katahimikan sa pulong ng IATF sa Malacañang para ipagdasal ang mga namatay na sundalo.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC