Vietnamese arestado matapos magwala sa Pasay

Karen De Guzman, ABS-CBN News

MAYNILA — Inaresto ang isang Vietnamese matapos magwala at magsisigaw sa tapat ng isang shopping mall sa Barangay 79 sa Pasay City nitong Miyerkoles ng madaling-araw.



Sa ulat ng Baclaran Substation 5, habang sila ay nagpapatrolya, nakatanggap sila ng reklamo tungkol sa lalaking nag-aamok at nakakaabala sa mga dumadaan sa lugar.



Agad nila itong nirespondehan at sinubukang awatin ang lalaki na sinasabing nakainom ng alak.



"Noong in-approach nila, talagang nagwawala ‘yung tao, only to find out na lango siya sa alak. Naaamoy din siya that time,” ayon kay PCpt. Philadiane Fronee Clemeña, Substation 5 commander ng Baclaran.



“Noong ayaw niya sumunod, kailangan namin siya i-subdue. Hindi na namin siya ma-control,” dagdag ni Clemeña.

Kinapkapan nila ang dayuhan para malaman ang kanyang pagkakakilanlan at doon narekober ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu sa bulsa nito.



“Meron siyang nakaipit na papel sa kanyang bulsa. ‘Yun pala ‘yung xerox copy ng passport niya, then suddenly may nalaglag na small heat-sealed sachet na believed to be shabu,” sabi ni Clemeña.



Tinatayang nasa halos P5,000 ang halaga ng umano'y ilegal na droga.



Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng drug test nito pero hinala nila, nakagamit ng ilegal na droga ang lalaki.



“Sabog na sabog siya, para siya lutang na hindi na sya nakikinig. Unruly talaga yung tao. ‘Pag nilapitan mo siya, aambahan ka niya,” ayon kay Clemeña.



Depensa ng lalaki, papunta na sana siya ng airport pauwi ng Vietnam pero napainom aniya siya kasama ng mga kaibigan.



Itinanggi niya ang nakuhang ilegal na droga at sinabing hindi siya gumagamit nito.



Mahaharap ang Vietnamese sa mga reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

