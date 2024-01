Sunog sumiklab sa residential area sa Alabang

MAYNILA – Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Alabang, Muntinlupa City, Miyerkoles ng gabi.



Sa inisyal na impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection (BFP), tinatayang nasa limang bahay ang natupok ng apoy sa bahagi ng 7B Ilaya Street.



Naitala ang sunog bandang 7:03 ng gabi at umabot ng ikalawang alarma, bago nakontrol bangdang 8:47 ng gabi.



Sa video mula sa barangay, makikita ang paglikas ng mga residente at pagsalba ng kanilang mga gamit habang unti-unting nilalamon ng malaking apoy ang mga bahay.



Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa umano sa light materials ang mga bahay at malakas din ang hangin.



Nahirapan ding makapasok ang mga bumbero dahil sa sikip sa lugar.



Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente.



Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog.

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.