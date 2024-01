MAYNILA — Bumaba ang presyo ng ilang gulay na ibinebenta sa Galas Market sa Quezon City ngayong Huwebes.



Bumaba nang mahigit P20 hanggang P60 kada kilo ang ilang gulay na galing sa Baguio at hilagang Luzon.



"For now ang repolyo namin is P50 per kilo... Bell pepper mababa pa, ang kilo ngayon is P120-150 dati around P100 tumaas nang konti," ayon kay Wilfred na isa sa mga nagtitinda sa palengke.



"'Yung carrots namin like this one ranging to P80; before 120. Bumaba rin ang radish around P80-100. Siguro percentage around 20 percent yung binaba."

Tumaas naman aniya ang presyo ng mga gulay na galing sa southern Luzon, gaya ng sitaw at talong.



"'Yung gulay Tagalog, tumaas gaya ng sitaw at talong ranging P140-P150 dating P100."





Narito ang ilan pa sa presyo ng mga ibinebentang gulay sa Galas Market ngayong Huwebes:



PETCHAY BAGUIO

P50-70 kada kilo

SIBUYAS (PULA)

P100-120 kada kilo

LUYA

P120-150 kada kilo

AMPALAYA AT TALONG

P150 kada kilo

PATATAS

P120 kada kilo

KAMATIS

P80 kada kilo

SILING LABUYO

P300 kada kilo

SILING HABA

P80-100 kada kilo

SAYOTE

P60-80 kada kilo

SITAW

P20 kada 8-10piraso

BAWANG

P100 kada kilo

RADISH

P100 kada kilo



Wala namang paggalaw sa presyo ng baboy na nasa P270 kada kilo, habang ang manok ay nananatiling nasa P190 kada kilo.



Sa isda naman, nasa P140 ang kada kilo ng tilapia, P240 kada kilo sa bangus at P340 kada kilo sa galunggong.

Watch more News on iWantTFC