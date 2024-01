Mga kabataang Pinoy-Jordanian na-repatriate sa Pilipinas

AMMAN - Bago matapos ang 2023 napauwi ng Philippine Embassy sa Jordan at ng Migrant Workers Office (MWO)–Jordan ang ikatlong batch na binubuo ng 13 Filipino non-marital children, kasama ang kanilang magulang noong December 30, 2023.

Amman PE

Sila’y kasama sa kabuuang 40 non-marital children na-repatriate noong 2023. Ang mga batang ito’y benepisyaryo ng programa ng Philippine Embassy sa Jordan para sila’y ma-repatriate sa Pilipinas, mabigyan ng consular assistance at hindi na pagbayarin ng overstaying penalties.

Halos isang dekada rin ang inabot ng apela ng Philippine Embassy sa Jordanian government, upang magkaroon ng exceptional concession noong August 10, 2023 upang matuloy ang repatriation ng non-marital children.

Amman PE

“This repatriation is a testament to the close collaboration between our two countries to resolve matters that advance the interests of our Filipino nationals in Jordan. Given this development, our non-marital Filipino children accompanied by their parents can now safely return to the Philippines,” saad ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos.

Pinasalamatan din ni Ambassador Santos ang Assistance-To-Nationals team ng Philippine Embassy para sa kanilang pagpupursige at dedikasyon upang matuloy ang repatriation. Ang embahada ang nag-isyu ng Philippine civil registration documents at travel documents.

Ang flight tickets, bus transports, at pagkain ng repatriates bago lumipad patungong Pilipinas ay sinagot naman ng Migrant Workers Office sa Jordan.

Amman PE

Patuloy ang Philippine Embassy sa Jordan sa pagkausap sa Jordanian authorities at employers para makakuha ng exit clearances para sa susunod na repatriates.

HInihikayat ng Philippine Embassy sa Jordan ang mga magulang ng non-marital children na i-avail ang oportunidad na sila’y ma-repatriate.

