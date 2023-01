Namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng apektado ng malakas na ulan at pagbaha sa Catubig, Northern Samar, Enero 12, 2023. Larawan mula sa Catubig Rescue Team

MAYNILA — Umabot na sa P168 milyon ang pinsalang dulot ng pagbaha sa sektor ng agrikultura sa Northern Samar, ayon sa isang opisyal.

Ayon sa pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) na si Rei Josiah Echano, malaki ang naging pinsala ng ulan at baha dulot ng low pressure area sa kanilang mga sakahan.

“Malaki-laki namang epekto nito sa rice, at mga crops ‘no: P139 million sa palay, sa crops naman P17M, sa coconut P938,000 mababa. Pati sa fishing at livestock namin apektado. Total po sa agriculture, P168 million. It’s almost one-third of the recorded amount nung NDRRMC,” aniya.

Maraming ring nasirang kalsada at highway ang baha sa kanilang lalawigan, ayon sa opisyal.

“Sa usapin ng infrastructure, 4 times na mas malaki yung datos namin kumpara sa national level na nakita ko kanina sa reports, na almost P550 million yung damage namin sa infrastructure dahil nga, nag-landslide yung mga daan,” kuwento niya.

Watch more News on iWantTFC

Ayon kay Echano, may ilang bayan pa rin sa kanilang lubog sa baha dahil inulan pa rin ang mga ito nitong Martes.

“Pero hindi na katulad nung peak nung January 9 and 10, kung saan umabot ng to 4 meters. Ngayon siguro mga hanggang binti or street flooding na lang ‘no, mga less than 1 feet na lang po,” sabi niya.

Isinailalim na sa state of calamity ang nasabing lalawigan dahil sa pinsalang dulot ng baha.

Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 30 tao sa buong bansa ang nasawi sa mga pagbahang dulot ng low pressure area.