MAYNILA - Nilinaw ng Department of Health na hindi pa rin naabot ng Pilipinas ang maximum na testing capacity nito.

Ito ay sa harap ng mga pananaw ng ilang eksperto na posibleng naabot na ng bansa ang testing capacity nito na dahilan umano ng pagbagal ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

"If you compare our capacity during delta, we were reaching 90,000 -95,000 tests that day, ngayon ang average natin nasa 80,000 per day, nationally. Sa NCR, we average 46,000, noong delta 48,000 per day. We think we still have that capacity, dahil ang capacity naman natin, around 90,000. 'Yung ceiling natin di pa naman natin naabot, kaya kailangan mag-monitor muna closely," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Una nang nabanggit ng ilang eksperto na dalawa ang posibleng dahilan ng pagbagal ng COVID-19 growth rate ng bansa, matapos maitala ang record-high na 39,004 bagong kaso noong Sabado.

Sabi nila, posibleng naabot na ng bansa ang peak ng COVID-19 cases. Pero maaari rin anilang nasagad na ang testing capacity ng bansa.

Sa ngayon, inaayos na rin ng DOH ang panuntunan sa pamamahagi ng COVID-19 home kits sa harap ng mas dumaraming bilang ng mga nagkakasakit.

Ayon kay Vergeire, agad na ibibigay ang mga test kit, na naglalaman ng alcohol, paracetamol, gamot sa ubo, face mask, disinfectant spray at sabon.

"We are just drafting advisory and guidelines. Definitely ASAP magdi-distribute na tayo. Ang criteria, ibibigay sa vulnerable population na nag-a-isolate at quarantine. We will upgrade the kits as more donors and private sector partners collaborate with us. ASAP ang distribution, ginagawa lang ang guidelines," ani Vergeire.

Nitong Martes ay naitala ang higit 28,000 bagong kaso ng COVID-19, ang unang pagkakataon sa halos 1 linggo na mas mababa sa 30,000 ang naitalang bagong kaso.

