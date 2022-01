Mga tsuper na lalabag sa 'no vaccine, no ride' policy titiketan: DOTr

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Titiketan na ang mga mahuhuling driver o operator na lumalabag sa 'no vaccine, no ride policy,' ayon sa Department of Transportation (DOTr).

Ayon kay Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr., mag-iisyu na sila ng mga violation ticket sa mga lalabag sa department order.

Tuloy din ang mga "mystery rider" at may iikot ding ibang team para suriin kung sumusunod sa 70 porsiyentong kapasidad ang mga driver at iba pang protocols.

Sabi pa ni Tuazon, papayagang sumakay ang mga pasaherong may kasamang batang hindi bakunado basta't essential travel tulad kung may uuwi sa mga probinsiya.

Sa Quezon City, appointment para magpabakuna ang ibinigay sa mga nasita sa unang araw ng pagpapatupad ng polisiya noong Lunes.

Nasa 130 unvaccinated ang pinigilang makasakay at ang ilan sa kanila ay tumanggap na ng unang dose ng bakuna matapos tulungang magpa-schedule sa mga vaccination site.

Ipinatupad ang polisiya noong Lunes, para matugunan ang vaccination rate ng bansa.

Bagay ito na inalmahan ng mga transportation group maging ng ilang human rights groups dahil sa anila'y diskriminasyon at pahirapang pagsala sa mga bakunado at hindi bakunado.