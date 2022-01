Mga stranded na pasahero dahil sa 'no vaxx, no ride' humihingi ng tulong

MAYNILA - Sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng "no vaccine, no ride policy" ng Department of Transportation (DOTr), may mga pasahero pa ring hindi makaalis sa Northport sa Maynila.

Magkakadikit at nagkukumpulan na nitong Martes ang pami-pamilya sa pasilyo at ginawa nang unan at kumot ang mga dala nilang bagahe at damit.

Karamihan sa mga hindi makaalis na mga pasahero ay wala pang bakuna o hindi pa kumpleto ang bakuna.

Samantala, ang mga kasama nilang mga bata ay kailangang isailalim sa RT-PCR test na requirement para payagang makasakay umano sa barko.

Ayon naman sa security guard ng Philippine Ports Authority (PPA), ongoing na ang pagbabakuna sa mga pasaherong hindi makaalis.

Sinagot na rin umano ng Department of Health (DOH) ang RT-PCR test para sa mga kasamang bata at nagbigay din ng pagkain ang Department of Social Welfare and Development.

"Nandyan yung DOH nagva-vaccine ng walang vaccine, kulang sa vaccine.. bale po mag-aabang na sila nh susunod na barko na bibiyahe," paliwanag ni Benedict Bertolano, isang PPA guard.

Sinabi rin ni Bertolano na papayagan silang makasakay kung fully vaccinated na.

"Kasi nagbibigay din sila ng Johnson & Johnson para yung isang vaccine lang," aniya.

Nananawagan naman ng karagdagang tulong ang mga pasahero tulad ng tulong pinansyal, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan dahil ubos na anila ang kanilang pera.

