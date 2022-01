Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Libo-libong overseas Filipino workers ang hindi makaalis ng bansa dahil sa mga entry ban ng Taiwan at Hong Kong.

Sa tantiya ng Philippine Overseas Employment Administration, mahigit 5,000 OFWs pa-Taiwan at mga nasa 2,000 Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong ang apektado ng travel restrictions.

Hanggang ngayon ay nananatili ang entry ban ng Taiwan sa migrant workers mula pa Mayo 2021, habang kasama ang Pilipinas sa 8 bansang may flight ban sa Hong Kong.

"Two weeks 'yung sinabi po ng Hong Kong government dahil po iniiwasan nila 'yung surge. Alam niyo po kasi magcha-Chinese New Year eh, so itong Chinese New year kasi eh spreader ito. Ganu'n din sa Taiwan ano, kaya nga ang pagbubukas nila after the Chinese New Year. Ito din ang inaasahan ng bansang Hong Kong," ani POEA Administrator Bernard Olalia.

Ayon sa POEA, nasa 40,000 ang job vacancies sa Taiwan. Pero naniniwala si Olalia na pansamantala lang ang paghihigpit.

Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Hong Kong at Taiwan para siguruhin na susunod ang mga OFW sa lahat ng protocols oras na tanggalin ang ban.

Sa Hong Kong, kailangan ng vaccination card at negatibong RT-PCR test 2 araw bago ang biyahe.

May kasama itong 20 araw na compulsory quarantine at 6 pang COVID-19 tests.

Ang Taiwan, kailangan ng 14-day quarantine pero kailangan din ng 2 araw na pre-departure quarantine sa Pilipinas.

Hindi naman daw dapat mag-alala ang mga OFW sa gastos.

"After na mag-test ka ng COVID-19 while waiting for the result and while waiting for the actual departure, kinakailangan naka-quarantine ka. At 'yung quarantine na 'yon dapat monitored and supervised," ani Olalia.

"Maliwanag po 'yung guidelines saka 'yung instruction ng POEA doon, 'pag hindi po nag-agree ang Taiwanese employers doon, it will be the agency that will shoulder the cost," dagdag niya.

Kamakailan lang ay pinayagan na ng Taiwan na makapasok ang mga manggagawa mula Indonesia at Thailand.

Pero duda ang immigration expert na si Emmanuel Geslani na agad-agad tatanggalin ang ban sa mga Pilipino lalo't kilala ang Taiwan sa napakahigpit na protocols.

"Hindi rin makakapasok ang mga Pilipino dahil napakaraming kaso natin dito sa Pilipinas," ani Geslani.

Nananatili sa mahigit 13,000 ang total COVID-19 cases sa Hong Kong.

Ayon sa POEA, sinisikap ng iba-ibang ahensiya ng pamahalaan na maibalik ang deployment ng mga Pilipino sa Hong Kong at Taiwan.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News