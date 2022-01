ALAMIN: Angkop na face masks sa gitna ng COVID-19 surge

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ngayong mataas ang kaso ng COVID-19 dahil sa omicron variant, iminumungkahi ng mga eksperto sa buong mundo na gumamit na ng mas mataas na kalidad ng face masks.

Ayon sa mga tindera, nananatili na pinakamabenta ang mga surgical at KF94 mask sa publiko.

Sa ibang mga bansa, maraming dalubhasa ang nananawagan na mag-upgrade na ng mga mask.

Ayon sa mga eksperto, pinakamaganda pa rin gamitin ang N95 kung nasa ospital, at KF94 at KN95 kung nasa labas at mga komunidad.

"Mas mataas ang filtration rate ng KN95 at N95, ibig sabihin, mas nafi-filter nila ang particles na hinihinga natin from our surroundings... I suggest mag-upgrade ng masks especially sa Pilipinas kung saan di tayo nakakapag-physical distancing," ani Bret Hart Gutierrez, public health consultant.

Ang pagkakaiba lang, US standard ang N95, Chinese standard ang KN95, South Korean ang KF94, at European naman ang FFP2.

Presyo ng face mask

N95 - P110 hanggang P230/piraso

KN95 --- P19 hanggang P25/piraso

KF94 --- P10/piraso

"Etong mga N95, medyo may kamahalan, hindi ito maa-access ng ating mga kababayan," ani Gutierrez.

Kung hindi makakabili ng ganito, puwede naman mag-double mask, basta gawin ito nang tama.

Hindi naman kailangan mag-double mask kung N95, KN95, at KF94 ang gamit dahil mabisa na ang mga ito.

Mahalaga rin na naka-fit sa mukha ang mga mask.

Mas maganda kung papalitan ang mask sa bawat isang gamit pero kung hindi kakayanin, puwede naman daw itong i-reuse o gamitin muli basta tiyaking malinis pa at walang mantsa.

"Ilalagay mo sa loob ng paper bag, brown paper bag, isasara mo, iro-rotate siya, kung Tuesday mo siya gagamitin, lagay sa paper bag, itabi mo, antay ka ng 3 araw bago mo gamitin ulit," ani Albert Domingo, health systems specialist at consultant sa Makati Medical Center Foundation.

Pero hanggang walang bagong polisiya, patuloy na surgical at cloth masks ang gagamitin ng maraming tao.

—Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News