Vaccine deal sa Sinovac mabubulilyaso pag binulgar ang presyo: Galvez

MAYNILA – Hind tama ang presyo ng Sinovac lumabas sa isang kilalang pahayagan sa Thailand, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez.

Noong Enero 16 kasi, inilathala ng naturang dyaryo na ang presyo ng Sinovac vaccine na "CoronaVac" ay $5 lamang, malayo kumpara sa sinasabing presyo ng pagbili ng Pilipinas at ng ibang bansa tulad ng Indonesia.

"Very erroneous na info na nasa diyaryo na 'yun... Kung binasa mo sa price ng India, Indonesia, in between tayo. Mali ang sinasabi na $36 [ang bili natin]," sabi ni Galvez.

Ayon kay Galvez, commercial price ng Sinopharm ang tinutukoy ng dyaryo na $36, habang nasa $23 lang ang presyo ng Sinovac.

"The market price, real price of Sinovac vaccine is $23 a dose or P1,140... Pinili namin ang Sinovac over Sinopharm kasi mas mura ang Sinovac," aniya.

Una ring nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na P650 o $13 lang binili ng Pilipinas ang Sinovac at hindi $36.

Sa isang tweet, sinabi ni Sen. Panfilo Lacson na nakatulong kahit papaano ang Senado para mapababa ng gobyerno ang presyo sa P650.

Kinontra naman ito ni Galvez.

"Masyado naman nang-aangkin ng accomplishment, kahit wala pang Senate hearings ang price gano'n na talaga... Sabi nga namin kay Sec. Roque, hindi tataas ng P700 (ang bakuna)," ani Galvez.

Pero di pa rin maibunyag ni Galvez ang tunay na presyo dahil sa confidential disclosure agreement sa China.

"Di naman puwede i-reveal ang prices kasi kabilin-bilinan ni ambassador, magtatampo ang ibang countries sa kanila... Masisira ang pangalan ng China sa ibang countries," ani Galvez.

"Ayoko magsalita sa Senado mako-compromise ang 148 million doses natin sa price because manufacturers are allowed to withdraw," dagdag niya.

Pakiusap naman ni Galvez, huwag kaagad silang akusahan ng korupsiyon.

"We value honor more than our lives. Our dealings are fair and square, maraming mababait at honest dito sa government service po natin. Huwag po nating anuhin na pag galing ka sa gobyerno, corrupt po ang mga tao. Minsan nakakasakit po ng damdamin," ani Galvez.

Sa isang statement, nilinaw ng Department of Health na indicative price lang ang inilabas na P650 at hinimok ang publiko na respetuhin ang proseso sa pagbili ng bakuna.

–Ulat ni Karen Davila, ABS-CBN News