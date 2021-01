Panibagong pagdinig ng Senado sa COVID-19 vaccination program, ikinasa

MAYNILA – Nag-desisyon ngayong Lunes ang Senado na magtakda ng dagdag na pagdinig sa Biyernes kaugnay sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno.

Ito’y matapos magbigay ng privilege speech si Sen. Panfilo Lacson sa plenaryo hinggil sa pangangailangan na mabusisi ang ilang hindi pa umano malinaw na detalye sa pagbili ng mga bakuna kontra COVID-19.

Partikular na gustong usisain ni Lacson ang tila lumalabas na magkakaibang presyo ng Sinovac, na mas mura umanong nabibili sa ibang bansa tulad ng Indonesia at Thailand.

Gusto rin umanong talakayin ni Lacson ang hindi nagtutugmang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno hinggil sa presyong alok ng Sinovac sa Pilipinas para sa mga bakuna.

Iminungkahi rin ni Lacson na magkaroon ng executive session para doon pag-usapan ang sinasabing mga detalyeng saklaw ng confidentiality agreement, na hindi maaaring isapubliko.

Nilinaw ni Lacson na wala siyang inaakusahan ng korapsyon pero nararapat lang aniya na busisiin ang mga detalyeng mahalaga sa pagbili ng bakuna, lalo’t pera ng taumbayan ang gagamitin dito.

“The long and short of it is that it was suggested that we proceed to the holding of an executive session as proposed by the majority leader, Migz Zubiri, in order for us to be able to get the responses to our unanswered questions… In sum, [vaccine czar Secretary] Galvez agreed to reveal the prices of the vaccines, among others, under certain conditions,” ani Lacson.

Ayon kay Lacson, tila nagkaroon ng double standard sa application ng confidentiality agreement dahil madali naman nasagot ni Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion ang presyo ng AstraZeneca vaccines na bibilhin ng pribadong sector samantalang tikom ang bibig ni Galvez pagdating sa Sinovac vaccine.

Pabor naman ang ilang senador sa dagdag na hearing.

Pero hindi umano pabor si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa executive session dahil dapat mas matimbang umano ang karapatan ng publiko na malaman ang detalye ng vaccine procurement kaysa sa pagkilala confidentiality agreement na pakikinabangan lang ng vaccine suppliers.

“In my view, public interest is superior and should be higher than then confidentiality disclosure agreement which obviously for the benefit of the supplier,” ani Drilon.

Nagpaalala naman si Sen. Koko Pimental sa mga kapuwa senador na dapat hindi lang mag-focus ang pagdinig sa Sinovac vaccines. Dapat busisiin din umano ang iba pang bakuna.

“The standards that we impose on Sinovac, we should also impose on the other vaccines. For example nobody is questioning why we are interested in ordering 40 million doses from Novavax, eh mayroon bang EUA (emergency use authorization) ang Novavax in any country in the world?” ani Pimentel.

Dahil sa pagdinig, malalaman din kung mayroon bang nagpapatong ng presyo sa Sinovac vaccine, ani Senate President Vicente “Tito” Sotto III.

“Most probably it should be a warning to those who will insist on a higher price sa Sinovac,” ani Sotto.

Idinepensa naman ni Sen. Christopher “Bong” Go na may prosesong pinagdadaanan ang mga negosasyon para sa bakuna, kabilang ang non-disclosure agreements.

Nanawagan si Go sa mga ahensiya ng pamahalaan na tiyaking nagagmit ng tama ang pondo ng gobyerno sa pagbili ng bakuna.

