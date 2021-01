Pag-aaral sa epekto ng Pfizer vaccine sa mga matandang namatay sa Norway tinututukan

Sinusubaybayan ngayon ang balita na 29 na matatanda sa Norway ang namatay matapos maturukan ng bakuna kontra COVID-19 ng Pfizer.

Pero ayon sa mga eksperto sa ibang bansa at sa Department of Health, pinag-aaralan pa kung dahil nga ito sa bakuna.

"Studies have to be done so we can be able to validate at masasabi talaga kung 'yan ay may causality o epekto ng bakuna," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa DOH at mga eksperto, kailangan ding tingnan ito sa konteksto na ibinigay ang bakuna sa may mga sakit nang matatanda at mataas din ang bilang ng mga namatatay sa sektor na iyon.

"I think kung mayroon man naging totoong reaction sa bakuna ay baka dahil ang mga pasyente na ito sobrang matatanda, marami pong comorbidities o mga sakit," ani Dr. Nina Gloriano, head ng COVID-19 vaccine expert panel.

"Norwegian authorities have said that based on about 13 autopsies of these people above 85 years old who actually have a lot of chronic illnesses, it's possible, it may have contributed to their demise but they are not categorically stating that it is the vaccine that caused their deaths," anang infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvana.

Dahil ginagawa pa ang imbestigasyon, valid pa rin ang emergency use authorization na ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas sa Pfizer.

"Pfizer have to submit to the Philippine Food and Drug Association a report regarding this matter," ani Vergeire.

Maaari ring hindi muna bakunahan ang matatanda dahil dito.

Habang naghahanda ang bansa sa malawakang pagbabakuna, hihingin ng gobyerno ang tulong ng midwives at pharmacists para magturok ng bakuna.

"Pharmacists can administer vaccines pero kailangan may training and certification sila. Tinitignan natin ngayon Kagawaran ng Kalusugan ay makakapagbigay ng needed training," ani Vergiere.

"'Yong sa midwives naman they also have their law... they are allowed to provide vaccines under the national immunization program," dagdag niya.

Lumabas sa isang survey ng DOH na kahit ang mga health worker ay may agam-agam sa pagpapabakuna kontra COVID-19.

Pero ayon sa DOH, sa tulong ng mga townhall at information campaign ay mas marami namang nakukumbinsi rito.

Malaki ang interes ngayon sa pagbabakuna, lalo't inaasahan ng OCTA Group na posibleng umabot sa 530,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa katapusan ng Enero.

Aminado naman ang DOH na tumaas ang bilang ng mga kaso simula nakaraang linggo.

"Titingnan pa rin natin kung magtutuloy-tuloy ito so that we can determine kung ito na nga talaga ang surge," ani Vergeire.

Ayon kay Vergeire, kailangan malaman kung dahil ito sa pagdami talaga ng kaso o dahil lang sa muling pagbubukas ng mga laboratory at pagpapa-test ng mga taong ipinagpaliban ang kanilang test noong holiday.

Ngayong Lunes, umabot na sa 502,736 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala ang Health department ng 2,163 bagong kaso.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News