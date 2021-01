Mga bakunang donasyon mula China di basta-basta ituturok: DOH

MAYNILA – Walang dapat ipangamba ang publiko sa ido-donate na bakuna ng China sa Pilipinas, ayon sa isang opisyal ng Department of Health (DOH) nitong Lunes.

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Eric Tayag, DOH Director for Knowledge Management and Information Technology Service, dadaan pa rin sa masusing proseso ang mga bakunang mula China bago gamitin sa bansa.

"Ang makakapasok lang pong bakuna at magagamit nating bakuna ay 'yung bibigyan po ng emergency use authorization ng FDA. Kahit na po may mga press release na ito ay ido-donate, ito ay may advance order na, iyan po ay balewala hangga't ang FDA ay di na nagsasabi na 'oh yan aprubado na yan,' at meron nang emergency use authorization," giit ni Tayag.

Nasa 500,000 doses ng libreng COVID-19 vaccine ang ibibigay ng China sa Pilipinas, ayon na rin kay Chinese Foreign Minister Wang Yi

sa kanyang pagbisita kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado.

Una nang sinabi ni Sen. Francis Pangilinan na hindi dapat ma-pressure ang Food and Drug Administration (FDA) at Health Technology Assessment Council sa donasyong bakuna ng China.

Dapat aniyang manatiling batayan ang siyensiya, datos, at resulta ng clinical trials sa pag-apruba ng bakuna at hindi political goodwill.

