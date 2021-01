Extension ng lifeline rate subsidy sa kuryente, aprubado ng Senado

MAYNILA - Lumusot sa ikatlo at huling pagbasa nitong Lunes ang panukalang batas para palawigin pa ang pagpapatupad ng subsidized electricity rate para sa mga maituturing na low income households na kumukunsumo ng hindi lalagpas sa 100 kilowatt hours kada buwan.

Kasama sa mga makikinabang ng subsidized electricity rate sa ilalim ng Senate Bill No. 1877 ang mga maituturing na “marginalized end-users”. Kabilang dito ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at maging mga nag-apply at nasertipikahan ng kani-kanilang distribution utilities alinsunod sa criteria na itinakda ng Energy Regulatory Commission at sa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority.

Nasa P0.0478 per kwh ang lifeline rate subsidy, at ayon kay Energy Committee Chairman Sen. Sherwin Gatchalian, kung maipasa bilang batas, papalo sa 5.5 million ang makikinabang dito hanggang June 2031.

Nasa P900 din aniya ang annual savings sa pagbabayad ng kuryente ng mga benepisaryo.

"Malaking kaluwagan ito sa mga kababayan nating patuloy na nagdarahop dala ng kawalan ng pinagkakakitaan na lalo pang pinalala ng nararanasan nating pandemya. Sa pamamagitan ng panukalang ito, makakaasa silang hindi mapuputol ang ayudang tinatamasa ng dalawang dekada na," ani Gatchalian sa isang pahayag.

Nasa 19 na senador ang bumoto pabor sa panukalang batas, habang nag-abstain si Senate President Vicente Sotto III.

“Just for the record, the reason why I abstained is for consistency because in 2001 I abstained on the EPIRA law,” paliwanag ni Sotto sa plenaryo.

