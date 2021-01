ALAMIN: Proseso ng COVID-19 saliva test

Watch more in iWantTFC

Sa website ng Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, sinasabing kabilang ang laway sa mga sample na puwedeng kolektahin at isailalim sa test para malaman kung may SARS-CoV-2 — ang virus na nagdudulot ng COVID-19 — ang isang tao.

Pero dapat maintindihan na ang sample na kukuhanin ay depende sa test na isasagawa.

Pinag-aaralan ngayon ng Philippine Red Cross (PRC) ang paggamit ng saliva test para matukoy ang mga taong may COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon kay dating Health Secretary Paulyn Ubial, na pinuno ng molecular laboratory ng PRC, ginagamit na sa ibang bansa, tulad ng Japan, ang saliva test.

Ayon kay Ubial, marami silang nakikitang benepisyo sa saliva test kabilang na ang pagiging mas mura nito kompara sa pagkuha ng swab sa ilong at bibig na sasailalim sa PCR test.

"Mga 3 to 4 hours na lang instead of 6 to 8 hours sa swab... hindi na rin gagamit ng PPE (personal protective equipment) 'yong magko-collect ng saliva," ani Ubial.

"Lumalabas na mas mura ang saliva by almost half of the cost of swab test," dagdag niya.

Base rin sa pag-aaral ng Red Cross, mataas din ang porsiyento ng pagkakapareho ng resulta ng PCR at saliva test.

"Talagang may concordance o nagkakapareho 'yong result... So masasabi natin na comparable 'yong result ng swab at saliva at mas mabilis ang proseso," ani Ubial.

Mas simple ang proseso ng saliva test, ayon kay Ubial.

Kailangan lang kumuha ng kahit 1 milliliter ng laway sa isang sterile na vial sa tulong ng straw.

Sa loob ng laboratory, ii-inactivate ang sample.

"We use heat used as inactivation medium, 30 minutes, and then after that 10 minutes, you leave it in cool temperature para cool off. Then we put the buffer. May mga chemicals," paliwanag Ubial.

"Sa swab kaya matagal, tatanggalin mo 'yong swab isa-isa... paglagay ng buffer, derecho na sa PCR machine. Two hours running time. After 2 hours, lalabas ang result," aniya.

Una nang pinahintulutan ng Department of Health (DOH) ang pilot testing gamit ang saliva test basta't kada 250 na sample ay isasailalim din sa swab test para maikumpara ang resulta.

Nakatakda nang ipresenta sa laboratory expert panel ng DOH ang pag-aaral ng Red Cross.

Sakaling maaprubahan nang tuluyan, kailangan ding dumaan sa Food and Drug Administration ang mga ginagamit ng Red Cross para maparehistro.

"The PRC should be able to register their testing kits na ginagamit for this saliva specimen... to FDA," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Ubial, higit kalahati ang maaaring matapyas sa gastos kung ikukumpara sa PCR test.

Tinatayang nasa P1,500 hanggang P2,000 lang ang saliva test kompara sa P3,800 hanggang P5,000 na presyo ng PCR test.

Ngayong Lunes, umabot na sa 502,736 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala ang health department ng 2,163 bagong kaso.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News