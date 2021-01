ALAMIN: Batayan para sa itatakdang toll sa Skyway 3

Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA – Binubusisi pa ng Toll Regulatory Board (TRB) ang petisyon ng San Miguel Corporation (SMC) para sa toll rates ng Skyway Stage 3 elevated expressway, na binuksan sa mga motorista noong nakaraang linggo.

Sabi sa TeleRadyo ni TRB spokesperson Julius Corpuz, kailangang dumaan muna sa tamang proseso ang petisyon kaya hangga't walang pinal na desisyon ang kanilang tanggapan ay hindi muna maaaring maningil ng toll sa Skyway Stage 3.

"Bina-validate po ngayon ng aming tanggapan ang kabuuang puhunan na nagastos nila sa istrakturang ito at iba pa pong mga bagay -- ang kanilang traffic study at kung ano-ano pang mga bagay na alam namin na kanilang pinipilit tapusin ngayong buwan na ito," ani Corpuz.



Ito'y kahit mapaso na ang sinabi ng SMC na 30 araw na libreng pagdaan sa expressway o hanggang Enero 29.

"Kailangan nating masigurado na totally and effectively everything is already in accordance with the agreement we have entered into with them," dagdag ng tagapagsalita.

Taong 2014 nang simulan ang konstruksiyon ng Skyway Stage 3, na nagkokonekta sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway.