6 na mangingisda nailigtas sa tumaob na bangka sa Northern Samar

Courtesy of Laoang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office

NORTHERN SAMAR - Nailigtas ng mga awtoridad Linggo ng hapon ang 6 na mangingisda matapos na tumaob ang sinasakyang bangka sa karagatan ng Laoang.

Ayon sa Laoang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), may kargang 350 piraso ng kawayan ang bangka nang tumaob ito sa may bandang Barangay Doña Luisa.

Gagamitin sana sa pag-ayos ng fish cage ang mga kawayan ngunit hindi nakayanan ng kinakargahang bangka.

Agad na rumesponde ang rescue team ng Laoang at nailigtas ang mga mangingisda. - Ulat ni Ranulfo Docdocan