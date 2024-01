Suspek sa riding in tandem sa Maynila arestado

Naaresto na ng Manila Police District ang riding in tandem na suspek sa pamamaril sa isang negosyante noong Lunes, Enero 15.

Ayon kay MPD Director PCol. Arnold Thomas Ibay, natukoy ang mga suspek sa pamamagitan ng isinagawang CCTV backtracking.

Sa kuha ng CCTV, makikita ang gunman na sumakay ng motorsiklo at tumakas papunta sa bahagi ng Padre Faura Street sa Ermita.

Makikita din sa CCTV footage na naka-park ang motorsiklo sa 11th street bago ang krimen.

"Ang negosyo ng biktima eatery, and at the same time nagpapautang din siya. Inabangan s'ya nung suspek, tapos nilapitan, binaril sa batok. Isang putok lang, tapos umalis na sila," ani Ibay.

Nahuli naman ang mga suspek matapos ang 13 oras matapos balikan ng MPD ang kuha ng mga cctv video sa lugar hanggang sa matukoy kung saan sila nagtago sa bahagi ng Port Area Manila.

Narecover sa mga suspek ang motorsiklong ginamit na get-away vehicle, at ang baril na ginamit.

Binayaran ang mga suspek ng P30,000 para gawin ang krimen pero inaalam pa ng MPD ang mastermind sa krimen.

Hindi lisensiyado ang baril na ginamit ng suspek.

Nakatakdang sampahan ng reklamong murder sa piskalya ang mga suspek.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News