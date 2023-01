PHILIPPINES - Ipinahayag ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Ople na tatalakayin ng ahensya ang posibleng deployment ng Pinoy caregivers at assisted care workers sa Hong Kong Special Administrative Region o HK-SAR.

Sa bilateral meeting ng kalihim noong January 9, 2023 kasama si Hong Kong Secretary for Labour and Welfare Chris Sun, sinabi ni Sun na papabilisin ng HK ang paghire sa 7,000 foreign workers bilang pagtugon sa malaking manpower shortage ngayon sa syudad partikular na ang kakulangan sa mga caregiver at assisted care workers. Dagdag pa ni Sun, patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng HK sa mga manggagawa sa pribado at pampublikong care homes at assisted care facilities dahil na rin sa aging population.

Bilateral meeting sa pagitan ng PH at HK noong January 9, 2023 sa Blas F. Ople Building sa Mandaluyong City

Bagamat nasa exploratory level pa ang nasabing deployment ng Pinoy caregivers sa HK, itinuturing naman ni Sec. Ople na dagdag trabaho para sa mga Pilipino ang pagbubukas na ito ng HK para sa sektor ng care facilities.

“This would provide additional job opportunities for our caregivers, under conditions that value their skills and are cognizant of their rights and welfare,” sabi ni Ople.

Binanggit din ni Ople ang ilang isyu tulad ng langguage barrier dahil karamihan sa mga matatanda sa HK ay nakapagsasalita lamang ng Cantonese.

Itinalaga ng kalihim si Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Caunan para pamunuan ang DMW team na pupunta ng HK sa susunod na buwan. Ayon pa sa DMW, nagpasa na ng resolusyon ang Hong Kong Executive Council noong December 31 noong nakaraang taon na nagpapahintulot sa direct hiring ng foreign caregivers at pagpapaikli sa 2 buwan ng application at processing period na karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 4 na buwan.

Iminumungkahi ang salary range para sa caregivers at assisted care workers sa syudad mula HKD12,000 hanggang HKD20,000 o katumbas ng mula P85,000 hanggang P140,000.

Ipinahayag din ni Ople ang pagbibigay halaga ng Pilipinas sa gobyerno ng HK sa pagtitiyak ng proteksyon para sa mga karapatan at kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs kabilang na rito ang patuloy na wage review na isinasagawa ng HK authorities.

Ang bagong umiiral na buwanang Minimum Allowable Wage o MAW ay HKD4,730 o katumbas ng P35,475, habang ang buwanang minimum allowable food allowance ay HKD1,196 o katumbas ng P8,970.

Iminungkahi ni Ople ang collaborative campaigns sa pagitan ng ahensya at ng HK government para sa pagbibigay kaalaman sa mga OFW patungkol sa kanilang mga karapatan at kung kanino maaaring dumulog sa oras ng kanilang pangangailangan.

Patuloy ang pagbibigay proteksyon ng Hong Kong Executive Council sa kanilang malaking bilang ng foreign domestic workforce kabilang na ang mga Pinoy worker.