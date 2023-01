Pelikulang Pinoy bumida sa ASEAN film festival sa Nigeria

ABUJA - Bumida sa katatapos na ASEAN Film Festival sa Nigeria ang isang pelikulang Pilipino tungkol sa tradisyunal na larong pambata.

Pinangunahan ng Philippine Embassy sa Abuja ang screening ng “Patintero: Ang Alamat ni Meng Patalo” ni Mikh Vergara.

Ang ASEAN Film Festival ay inorganisa ng ASEAN Committee in Abuja (ACA) at chancery ng Malaysian High Commission sa Nigerian capital. Isang 2016 coming-of-age ang “Patintero” na ipinalabas na copyright-free ng Film Development Council of the Philippines (FDCP), sa tulong ng Philippine Embassies Assistance Program (PEAP).

PE Abuja photo

Ikalawang screening na ng pelikula. Unang napanood ang obra ni Vergara sa 4th Asian Film Festival noong November 24, 2022 sa China Cultural Center sa Abuja.

Kasama ring nagpalabas ng kanilang piling pelikula ang ibang diplomatic missions na kasama sa ACA na pinangungunahan ngayon ni Malaysian High Commissioner Gloria Corina Peter Tiwet.

PE Abuja photo

Kinagiliwan din ng mga dumalo ang mga pelikulang galing sa Embassy of Indonesia, Malaysian High Commission, Embassy of Vietnam at Royal Thai Embassy.

Sa kanyang talumpati sa opening ceremony, inilarawan ni Philippine Embassy Chargé d’Affaires at Consul General Roderico Atienza ang cultural context ng patintero sa kulturang Pilipino, tulad ng pamilya at pagiging patas sa lahat ng bagay.

PE Abuja photo

Ang screening ay tumagal mula ika-9 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi na may break at patalastas sa pagitan.

Naghain ng Filipino dishes at snacks ang Philippine Embassy sa mga bisita tulad ng Pancit Bihon, Beef Lumpiang Shanghai, mani at kornik.

Bukod sa “Patintero,” ipinalabas din ang “Suatu Ketika” (Malaysia, 2019), “Habibi and Ainun,” (Indonesia, 2012), at “The Happiness of a Mother,” (Vietnam, 2019).

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Nigeria, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.