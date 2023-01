Mga motorista umalma sa clearing ops ng QC traffic dept

MAYNILA - Mabilis na hinatak ang sasakyan ng isang customer sa coffee shop sa Barangay Sto. Domingo sa Quezon City, Martes ng umaga.

Nasa sidewalk daw kasi ang kaniyang sasakyan at wala pa siyang dalang lisensya at mga dokumento.

Natiketan din ang kaniyang kaibigang kahilerang nag-park at litaw ang harap ng sasakyan sa sidewalk.

Sabi ng QC Traffic Department, tapos na ang pagbibigay konsiderasyon noong holiday sa mga motorista o may holiday moratorium na.

Ibig sabihin ay kung ang mga vendors at ilang motoristang bahagyang lumalampas ang bahagi ng sasakyan sa parking ay napagbibigyan noon, ngayon ay “no mercy” na umano.

Nagsimula ang operation nitong Lunes kasama ang Department of the Interior and Local Government (DILG) kung saan nag-road clearing at pinagsisira ang mga istrukturang nakaharang sa sidewalk tulad ng dalawang bakery sa Commonwealth Avenue.

Nitong Martes, umalma ang ilang motorista dahil sa paraan ng panghuhuli ng mga enforcer.

Sabi ng isang Filipino-Chinese na kalalabas lang ng coffee shop at agad tiniketan, “unfair” ang ginagawa ng mga awtoridad dahil sa maluwag na kalsada sila nago-operate imbes na sa mga lugar na lantarang nakaparada ang mga sasakyan, na nagdudulot ng traffic.

“Unfair, kasi tingnan niyo 'yung kalsada! Maluwag! Ano'ng sense, bakit dito [at] hindi doon sa masikip ang daan,” anang motoristang tiniketan.

Ang isa pang motorista, nakipagtalo rin sa mga enforcer dahil wala pa umanong limang minutong nakaparada ang kaniyang sasakyan sa Mabuhay Lane sa Sto. Domingo ay pinapahatak na ito.

Ayon sa QC Traffic and Transport Management Department (TTMD), todo na ang paghihigpit nila ngayon sa mga lumalabag sa obstruction sa daan.

"Sinimulan ito kahapon, kasama namin DILG at MMDA," ayon kay Nilo Baguio, team leader ng TTMD.

Umabot sa 33 ang natiketan, habang 12 naman ang na-tow na sasakyan nitong Martes mula alas-7 ng umaga.