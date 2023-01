Higit 65 bahay nasunog sa Lapu-Lapu City

CEBU—Higit 65 bahay ang nasunog sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Lunes ng umaga.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, naabo ang mga bahay sa Sitio Parola, Barangay Ibo sa sunog na nagsimula pasado alas 10 ng umaga.

Umabot sa ikatlong alarma ang pagsiklab, at inabot ng higit isa't kalahating oras bago naapula ang sunog.

Nasa P400,000 ang danyos sa sunog, at higit 150 na pamilya ang apektado. Wala namang nasaktan sa insidente.

Ayon sa BFP, wala pang nakikitang malinaw na dahilan ang sunog.

Nasa barangay gym ang mga naapektuhan ng sunog.

“Some food chains gave immediate food good for three days, the city also extended their assistance,” ani Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office chief Nagiel Bañacia.—Ulat ni Annie Perez