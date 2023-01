DMW nagbabala vs. travel consultancy firms na nag-aalok ng overseas jobs

MANILA – Muling nagbabala ang Department of Migrant Workers (DMW) sa Pinoy overseas job applicants na huwag patulan ang mga trabahong alok ng travel consultancy firms.

Ang babala at panawagan ng DMW ay nag-ugat sa pag-shutdown ng kagawaran sa isang travel consultancy firm sa San Fernando, Pampanga, at mga opisina nito sa Santiago City, Isabela at Tabuk City sa Kalinga nitong nakaraang buwan dahil sa pag-alok nila ng mga pekeng trabaho sa Poland.

DMW photo

Sa likod ng palagiang babala at panawagan ng gobyerno na mag-ingat ang mga aplikante, marami pa rin ang naloloko at nasisilaw sa mga pangako ng illegal recruiters ayon sa DMW.

Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang IDPLumen Travel Consultancy Services ay naipasara sa tulong ng Anti-Illegal Recruitment Branch (AIRB) ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) kasama ang local government officials at police units ng nasabing siyudad at mga bayan.

DMW photo

Nabuko ng DMW na naniningil ang travel consultancy firm ng PHP122,000 processing fee sa mga aplikante bilang bahagi ng “fly now, pay later” scheme.

“Please do not transact with travel consultancy firms offering jobs abroad. Illegal recruitment 'yan. May naghihintay na one-way ticket sa kulungan ang mga nagpapatakbo ng ganyan,” panawagan ni Ople.

DMW photo

Bago maipasara, sumailalim sa surveillance operations ng AIRB ang IDPLumen. Gamit ang travel consultancy firm bilang front ng kanilang operasyon, nag-aalok ang nasabing opisina ng mga trabahong tulad ng truck driver, welder at factory worker na may pangakong sweldong umaabot sa PHP 124,000.

Ayon kay Ople, walang lisensya mula POEA ang DPLumen Travel Consultancy Services upang mag-operate bilang recruitment agency. Wala rin silang validated overseas job orders.

Bukod sa pagpapasara ng kanilang opisina, kakasuhan ng DMW ang nasabing travel consultancy firm ng illegal recruitment. Nakipag-ugnayan na rin ang DMW sa mga biktimang aplikante upang matulungan silang magsampa ng kaso sa nasabing opisina.

DMW photo

Dahil sa kanilang closure, kasama na ang IDPLumen at kanilang staff sa “list of persons and establishments with derogatory record” ng DMW at permanenteng hindi papayagang makasali sa overseas recruitment program ng gobyerno.

