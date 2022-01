Suspensyon ng trabaho sa Senado pinalawig dahil sa COVID-19

MAYNILA — Pinalawig pa ng isang linggo ang suspensyon ng trabaho sa Senado dahil sa COVID-19 surge sa mga empleyado nito.

Bago matapos ang sesyon ngayong Lunes sa Senado, inanunsyo na suspended na muna ang mga session at magbabalik ang mga ito sa Jan. 24.

Paliwanag ni Senate President Vicente Sotto III, ito'y dahil marami ang kaso ng COVID-19 sa mga empleyado sa Senado, kabilang ang ilang mga staff ng mga senador.

“We want to allow the COVID surge with the Senate to simmer down. Too many positives and in quarantine both with the Secretariat and senator’s staff," aniya.

Sabi ni Senate Majority Leader Migz Zubiri, nasa 88 ang active COVID-19 case sa mga empleyado ng Senado. Ang mga naka home quarantine din ay nasa 196.

Inirekomenda umano ng Senate medical team na ituloy muna ang work holiday para maka recover ang mga staff

Itutuloy naman ang mga naka-schedule na committee hearing at bicameral conference sa pamamagitan ng online session.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

