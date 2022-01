QC nagkasa ng operasyon vs di bakunado sa COVID-19

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagkasa ng operasyon ang local enforcers sa Quezon City laban sa mga lumalabas ng bahay nang hindi pa bakunado kontra COVID-19.

Sa ilalim kasi ng bagong ordinansa ng lungsod, nililimitahan na ang galaw ng mga hindi bakunado sa COVID-19, maliban kung lalabas para sa trabaho, pagkuha ng pagkain, o medical services. Bawal din sila sa dine-in at iba pang leisure activities.

Ang mga hindi bakunado ay dapat din umanong sumailalim sa COVID-19 testing kada 2 linggo sa sarili nilang gastos.

May multang P500 sa first offense, P1,000 sa second offense at 3,000 sa mga susunod na paglabag.

Bukod sa mga nahuli, nagbabala ang mga awtoridad na maging ang establisimyento ay mapaparusahan ng multa kung hahayaan pumasok ang hindi bakunado.

Samantala, nagpaalala ang lungsod na hanggang Enero 31 na lang ang alok nila sa mga market vendors na magpabakuna para makatanggap ng P2,000 insentibo.

Ayon sa Department of the Interior and Local Government, inaasahang mailalabas ngayong linggo ang memo nila kaugnay ng pagbuo ng mga barangay ng listahan ng mga bakunado at hindi bakunadong residente.

Samantala, pinag-uusapan pa sa Civil Service Commission ang polisiya kung gagawing mandatory ang COVID-19 vaccination sa lahat ng empleyado ng gobyerno.

Sa huling tala, higit 55 milyong Pilipino na ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19.

Nasa 58.8 million naman ang naturukan ng unang dose, at 4.9 million ang may booster shot o dagdag na dose.

—Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News