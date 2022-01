MAYNILA — Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa nitong Lunes ang panukalang batas na naglalayong gawing krimen ang hoax ordering o panloloko sa online na pag-order ng pagkain, gamot at groceries.

Matapos 23 senador ang bumoto pabor sa panukala na walang oposisyon at abstention, pasado na ang Senate Bill 2302 o “Food, Grocery, and Pharmacy Delivery Services Protection Act".

Ang panukala, na iniakda nina Sen. Koko Pimentel at Sen. Lito Lapid, nilalayon na protektahan ang mga rider ng mga delivery app na nabibiktima ng mga manloloko, nagkakansela o ayaw magbayad ng orders.

Sa panukala, bawal kanselahin ang order na pagkain, gamot at groceries maliban kung may option para rito ang mismong delivery service app.

Bawal gumamit ng pangalan ng ibang tao at mag-imbento ng pangalan sa pag-order at magiging krimen ang pagtangging magbayad ng order.

Paiiralin dito ang "know your customer rule" kung saan kailangang beripikahin ng service provider ang identity at address ng customer na pag iingatan alinsunod sa Data Privacy Act.

Hindi din papayagan ang mga service provider na obligahin ang kanilang rider na mag abono para sa customer.

Sakaling kanselahin ang “confirmed order”, babayaran pa rin ng delivery app ang rider dahil ituturing na “successful” ang transakyon.

Ang service provider naman ang siyang maniningil sa customer na nagkansela ng kumpirmadong order.

Ang lalabag ay maaaring makulong ng isa hanggang anim na buwan at pagmumultahin ng hanggang P100,000.

Kung service provider naman ang lumabag, kasama sa penalty ay ang pagbawi sa lisensya at permit.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC