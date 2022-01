Watch more on iWantTFC

Nahirapan ang ilang jeepney driver sa pag-check ng mga vaccine card ng kanilang pasahero ngayong Lunes, unang araw ng pagpapatupad ng "no vaccine, no ride" policy sa Metro Manila.

Sa ilalim ng polisiya, bawal sumakay ang mga indibidwal na hindi bakunado sa pampublikong transportasyon.

"Hindi naman namin kasalanan 'yon na mahuli kaming [may pasahero na] walang card," sabi ng driver na si Ernesto Viray.

"Hindi ito masisigurado sa 'min. 'Di namin... maipapatupad," sabi naman ng tsuper na si Arturo Bolisay.

Malaking hamon din sa enforcer ang pagpapatupad ng polisiya at aminado silang kailangan din nila ng tulong.

"Para makapag-comply lahat, humihingi na tayo ng tulong sa [local government unit] natin. Kung sa kapulisan lang natin... hindi natin mache-check 'yan," sabi ni Lt. Col. Joel Mendoza, hepe ng Highway Patrol Group-National Capital Region (HPG-NCR).

May ilang katanungan pa rin kaugnay sa polisiya, tulad ng pagpapatotoo ng mga vaccine card.

"'Yan po 'yong isang pinoproblema natin ngayon kaya po chine-check natin maigi, kaya dapat may dala silang (pasahero) government ID or third-party ID, 'yong [ID] nila sa kompanya," sabi ni Mendoza.

Naglabas na rin ng paalala ang Ninoy Aquino International Airport sa mga pasahero ng domestic flight na ihanda ang vaccine card at government ID bago magtungo ng palirapan.

Kaparehong paalala rin ang inilabas ng Parañaque Integrated Terminal Exchange at pamunuan ng mga train line sa Metro Manila.

Ayon kay Transportation Undersecretary Artemio Tuazon, paninita pa lang ang gagawin ngayong unang araw ng implementasyon.

Pero simula Martes, papatawan na umano ng multa ang mga driver o operator na lalabag sa polisiya.

"May kaunting inconvenience ito but the inconvenience is far outweighed by the policy," sabi ni Tuazon.

"We're not asking the to validate. Basta ang ID at vaccine ID, pareho ang pangalan, then that's okay," sabi naman ni Tuazon ukol sa pagberipika ng mga ID.

Dagdag pa ni Tuazon para sa lahat: "Pagtulungan natin ito. Ito'y para sa safety and health nating lahat."

Ipinatupad ang bagong polisiya sa harap ng muling pagsipa ng COVID-19 cases sa Pilipinas, karamiha'y nasa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News