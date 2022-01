Watch more on iWantTFC

Maituturing nang "predominant" variant ng COVID-19 ang omicron sa National Capital Region (NCR), ayon sa Department of Health (DOH).

Ayon sa DOH, base sa mga sample na kinolekta para sa genome sequencing noong ikalawang linggo ng Enero, 97 porsiyento sa mga ito ay nakitaan ng omicron.

Umabot na rin sa 15 mula 17 lugar sa NCR ang nakitaan ng omicron.

"These data not only establishes community transmission but also that omicron is the predominant variant in NCR," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire sa isang pahayag.

Ayon kay Vergeire, ang hindi pagkaka-detect ng omicron sa 2 lugar sa rehiyon ay marahil dahil sa mababang sample submission at hindi nangangahulugang walang omicron doon.

Pero hindi lang aniya omicron ang sanhi ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon kundi dahil na rin sa mataas na mobility, pagbawas ng pagsunod sa health standards, at pagka-delay sa detection at pag-isolate ng mga may sakit.

Para sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, mahalaga ang COVID-19 data na lalabas sa mga susunod na araw.

"The data that will be gathered in the next 4 to 5 days will be very crucial because if it will still be increasing, then that will be nearing the peak. But if that's already downtrending, then most likely we are beyond the peak," ani Solante.

Nagpaalala rin si Solante na hindi porke bakunado o dati nang nagka-COVID ay protektado na sa muling pagkahawa.

"Reinfection is always possible. there’s no such thing as life long immunity against any infection," aniya.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 37,070 bagong kaso ng COVID-19, ang ika-anim na sunod na araw na may higit 30,000 dagdag na kaso.

Sa kabuuan, 3,242,374 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 290,938 ang active cases, ayon sa DOH.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News