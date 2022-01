Lalaki napatay matapos 'manlaban' sa Basilan

MAYNILA — Isang lalaki ang napatay matapos umanong makipagpalitan ng putok laban sa mga pulis at sundalo sa bayan ng Sumisip, Basilan ngayong Lunes.

Ayon kay Western Mindanao Command, nagpadala sila ng mga sundalo kasama ang ilang pulis sa Brgy. Limbocandis matapos malaman na may lalaking nagmamay-ari ng isang anti-personnel mine.

Sa search operation laban sa suspek na kinilalang si Ajie Gomez, nanlaban umano ang suspek at gumamit ng isang M-16 rifle para paputukan ang mga operatiba.

Matapos ang maikling engkwentro at pagkamatay ni Gomez, nakuha ng mga awtoridad ang anti-personell mine, ilang mga baril at bala, at ilang mga gamit para sa paggawa ng bomba.

Ibinigay sa pamilya ni Gomez ang bangkay ng nasawi matapos ang operasyon.

Ayon kay Brig. Gen. Domingo Gobway, commander ng Joint Task Force Basilan, si Gomez ay isang sympathizer o sumusuporta kay Abu Sayyaf Group sub-leader Pasil Bayali, na isa sa mga responsable umano sa mga bomb threat at extortion sa Basilan.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC